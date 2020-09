Els altres efectes col·laterals de la pandèmia

El coronavirus té efectes col·laterals inesperats, com el tancament durant set mesos de l’única unitat pública dedicada a la desintoxicació d’alcohòlics. És difícil saber quines conseqüències tindrà una mancança així a llarg termini per al centenar –o més– de persones que haurien passat per aquest procés abans d’intentar rehabilitar-se. O per a les seves famílies. Però, a part de les víctimes directes, el covid-19 implica molts més efectes col·laterals, com la inevitable desatenció de malalts crònics, l’atur desbocat, la destrucció d’empreses, el retard educatiu dels més joves i l’aïllament de persones grans en residències que són autèntics polvorins.

Per això, davant l’abast d’una pandèmia que té conseqüències molt més enllà del que és evident, sorprèn la resposta irresponsable d’Isabel Díaz Ayuso a Madrid. Amb el coronavirus esbocat es permet el luxe de desoir les recomanacions del ministre de Sanitat, Salvador Illa, i d’esquivar el confinament total de la capital d’Espanya. Aquesta actitud sobta encara més si s’observa des de les Balears, una comunitat que va lluitar per poder-se tancar per mar i aire. Francina Armengol va haver de pressionar per aconseguir-ho, perquè no tenia les competències per fer-ho tot i que és la presidenta de les Balears. De la mateixa manera, ara tampoc té la capacitat d’impedir l’entrada a les Illes de veïns de Madrid, a qui el govern espanyol mateix voldria confinats a la seva ciutat.

Començam a veure alguns dels efectes col·laterals més durs d’aquesta pandèmia, sobretot els sanitaris i alguns dels econòmics. D’altres, com els educatius, trigarem més a notar-los, tot i que ja es poden intentar endevinar. Però també n’hi haurà de polítics i les conseqüències per a la democràcia són difícils de calcular.