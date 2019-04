Els antitot, també contra el medi

No en tenen prou de perseguir el català, la lluita contra la violència masclista, el feminisme, la justícia social, els immigrants i la memòria històrica. Ara resulta que l’extrema dreta de Vox també pretén donar via lliure a la depredació del medi. El decret que protegeix la posidònia no té ni un any i és necessari per ajudar a mantenir aquesta planta que retrocedeix i fa que les nostres platges siguin com són. Sí, també cal controlar què llancen les depuradores a la mar i combatre els abocaments d’aigües contaminades, però amb això no n’hi ha prou. Les declaracions de Jorge Campos a favor de retirar el decret perquè “demonitza el sector nàutic” són una irresponsabilitat sense sentit més enllà del pur electoralisme. La regressió de la posidònia s’ha d’abordar des de tots els àmbits possibles, sí, encara que molestin els eixams de iots privats que omplen la mar a l’estiu.

L’actitud de Vox és anacrònica, no només perquè el partit extremista va començar la campanya del 28-A davant d’un monument franquista, també per l’obsessió anticatalana, pels tics autoritaris de menyspreu al periodisme i per la insistència en pensar només a curt termini. La voluntat de retirar el decret que protegeix la posidònia és només un símptoma més d’una política carregada de miopia que només duu a viure en el present cremant el futur. Aquesta manera de fer, en ple segle XXI, fa molt temps que hagut de desaparèixer, i més a les Illes Balears, que viuen dels que les visiten pel paisatge. Hores d’ara tots els partits haurien d’entendre que amb la protecció del medi no s’hi pot regatejar, per això no és estrany que el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, reaccioni alertant que Vox és involució.