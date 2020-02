El castellà de Miquel Montoro

Miquel Montoro és un youtuber a qui li agrada explicar a les xarxes coses de la pagesia mallorquina. Ja fa temps que té èxit, perquè té gràcia i la seva reivindicació del camp contrasta amb el món digital en què viuen la majoria d’al·lots de la seva edat. Té molt de sentit de l’humor i ho va tornar a demostrar fa pocs dies, en una entrevista al programa La resistencia. És lamentable que, aprofitant aquesta entrevista, alguns personatges propers a l’extrema dreta hagin posat en dubte el castellà de Montoro i, de retruc, el dels nins illencs.

D’entrada, és molt trist que es dediquin a criticar un nin que, tot i que és molt desimbolt, sembla nerviós –fet ben normal– al principi del programa. També ho és que l’utilitzin d’arma lingüística, no perquè parli malament el castellà, que no ho fa, sinó perquè té accent. Sí, accent mallorquí. Tot això només delata que hi ha a qui encara molesta que, dins l’Espanya imaginària i homogeneïtzada que desitja, es pugui trobar gent que no tingui (tinguem) el castellà com a primer idioma.

Però és que, a més de tot això, les afirmacions que es fan per criticar el coneixement de castellà dels nins de les Balears són falses. Un informe publicat fa uns mesos per l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu del Govern balear indica que el 25% dels alumnes de sisè de Primària té un nivell baix o molt baix d’expressió oral en castellà, però que en català aquest percentatge es dispara fins al 45%.

Miquel Montoro continuarà fent vídeos i explicant el que li vingui de gust en l’idioma que li surt amb més naturalitat. I sort que en tenim, perquè al català li falten joves com ell –i també més grans–, amb pes i presència a les xarxes socials.