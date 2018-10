El ciment i l’asfalt no ens protegeixen

El formigó no ens protegeix de tot. La realitat paral·lela de carrers asfaltats, cases farcides de mobles de l’Ikea i pantalles planes de seixanta polzades on vivim en pobles i ciutats és més fràgil que no ens pensam. No calen ni terratrèmols, ni volcans, ni guerres per trencar-la. N’hi ha prou amb un fenomen que coneixem de sobres: les pluges torrencials. I això no s’arregla escampant cada vegada més ciment. Al contrari. La febre constructora que ens ha dut a intentar domesticar els torrents no funciona i el Llevant n’és una prova. Aquest no és el primer avís però l’administració ha de saber reaccionar:tal com explica Cristina Ros en aquest mateix diari, la situació de Palma és encara més perillosa que la de Sant Llorenç. Sabem, tal com recorda Miquel Bernis a l’ARA Balears, que els aiguats cauran cada vegada més sovint a causa de l’escalfament global. I si ho sabem podem prendre mesures. Urbanístiques, és clar, per desfer els excessos de l’alegria constructora. Però també per millorar la capacitat de predicció meteorològica –sí, això passa per dedicar més diners a la recerca científica–, per difondre més eines de prevenció, i per millorar la capacitat de reacció. Ningú no dubta que el Govern va actuar des que va rebre el primer avís, i que va atendre tothom. Però que el pla que serveix per respondre davant les inundacions s’activi quan fa hores que passen, indica que hi pot haver aspectes per millorar. I que calgui avisar l’exèrcit espanyol cada pic que hi ha una catàstrofe indica que a les Illes Balears potser no tenim prou recursos per afrontar-les i, per tant, que cossos com el de bombers probablement s’hauran d’acabar reforçant.