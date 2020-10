El cop de timó econòmic

"No podem dependre d'un sol sector, per més fort i competitiu que sigui". Aquesta frase l'ha dita la presidenta, Francina Armengol, aquest dimarts al Parlament, durant el Debat de Política General. Després d'una pandèmia que ha noquejat el nostre únic motor econòmic, el turisme, podria semblar una obvietat. Però per evident que sigui, si el Govern es cregués aquesta sentència i actuàs en conseqüència, podria ser revolucionari.

Armengol ha citat Keynes, Piketty i el papa Francesc en un discurs en què ha volgut ressaltar la importància d'allò públic en la resposta a la pandèmia en contraposició a la crisi del 2008. O sigui, en un discurs en què ha volgut fer paleses les accions d'esquerres del seu Govern i del de Pedro Sánchez –i on ha tornat a recordar la importància dels ERTO. Tot i això, i la voluntat de diversificar l'economia illenca, manté "l'aposta per un turisme segur, de qualitat i diversificat".

Caldrà veure en què es tradueixen aquestes bones paraules, aquesta voluntat de canviar el model econòmic –si Armengol es creu la seva pròpia frase, és del que parla– mantenint alhora una aposta pel turisme de qualitat –o sigui, car. Avançar cap aquest camí significa un canvi profund en l'estructura econòmica de les Balears, d'entrada, contrari a la destrucció d'empreses que ja provoca la pandèmia. Però, a més, es tracta d'un cop de timó que pot tenir conseqüències que un partit amb voluntat de mantenir-se al poder potser no voldrà assumir.