En defensa del producte i el comerç locals

Una tomàtiga de l’hort té més bon gust que una de qualsevol supermercat. De la mateixa manera que una de cultivada a l’illa, d’una varietat adaptada a aquesta terra, també és millor que qualsevol duita de qui sap on, encara que es conservi amb les tècniques més punteres. Cada vegada més ciutadans ho tenen clar i per això alguns forns recuperen varietats de cereals i fan postres que gairebé s’havien perdut, i hi ha cadenes d’alimentació que destaquen els productes que són de les Balears. La crisi del coronavirus ha reforçat aquesta sensibilitat que ja hi era, i que creix cada dia que passa.

La producció d’aliments, béns i serveis locals enfocats a cobrir les necessitats dels illencs ajuda a diversificar una economia que, com ha demostrat la crisi del coronavirus, depèn massa del turisme. I això sense comptar que l’agricultura configura el nostre paisatge i que ja és una eina imprescindible per defensar el medi. Les botigues més arrelades, ja sigui perquè són veteranes o perquè són conscients de la societat en la qual treballen, han sabut potenciar i aprofitar aquest esclat del producte local.

A l’ARA Balears també hem vist la importància de defensar allò que creix –en sentit literal i metafòric– en terra illenca. I per això dedicam un suplement especial a explicar la situació actual de la producció i el comerç locals. Perquè nosaltres també creixem en terra illenca: som d’aquí i et parlam amb la llengua d’aquí. Ho feim amb articles i reportatges escrits a les Illes, a Barcelona, a València o a Nova York, però triats i cuidats per al lector de les Balears. Formam part del món i ens interessa tot el que passa arreu; tenim un punt de vista global i arrelat alhora, perquè és des d’aquí que entenem el món.