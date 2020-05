El despropòsit d’improvisar el desconfinament

Que un divendres el govern espanyol encara no hagi decidit si Menorca i Eivissa podran entrar dilluns a la fase 1 del desconfinament vol dir que els empresaris i treballadors afectats arriben al cap de setmana sense saber què faran dilluns. És una prova més –amb el fracàs de la compra de material de protecció des la Moncloa i decisions arbitràries i la prohibició d’anar a l’hort– que demostra l’error d’improvisar amb centralisme el desconfinament gradual de tot l’Estat.

El Govern balear no hauria d’haver de demanar que les dues illes, com Formentera, es puguin avançar a l’anomenada “desescalada”, ho hauria de poder decidir. O, com a mínim, si s’aplicassin criteris objectius –com va prometre Pedro Sánchez–, la decisió hauria de ser automàtica. Però si bé el president espanyol va explicar en quins aspectes es fixarien, ningú a la Moncloa no ha aclarit, quatre dies més tard, quines xifres marquen quan cada territori pot passar de fase.

A Madrid no es poden prendre decisions eficients per a tot l’Estat. Allà esperen una caiguda del 9,2% del PIB que aquí el Govern preveu que es tripliqui. Ja hi ha 115.000 treballadors afectats per expedients de regulació temporals i el conseller Negueruela calcula que arribaran a 200.000. També preveu que es perdran gairebé 150.000 llocs de feina. Sabem que l’impacte en l’economia balear, per l’enfonsament del turisme, serà catastròfic. I la pitjor part se l’enduran els treballadors. Aquest primer de maig silenciós haurà estat el pitjor presagi.

La Moncloa té el repte de demostrar de què serveix l’aparell estatal i, de moment, falla. Manca veure si complirà amb el finançament, si és capaç de tornar a les Balears la solidaritat que els ha exigit fins ara.