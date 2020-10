L’egoisme del passatger engominat

En un vol de Barcelona a Palma, un passatger engominat de primera classe es discutia amb una auxiliar de vol que, carregada de paciència i amabilitat, intentava que es posàs una mascareta FPP2. Ell en duia una amb vàlvula i es negava a canviar-la per la que li oferia l’auxiliar. “M’he llegit la llei i és completament legal, és la que més protegeix”, insistia amb vehemència i una veu prou alta perquè el sentís mig avió. Ningú no li discutia si la seva mascareta el protegia a ell o no: s’ha repetit fins a l’extrem que el problema de les que duen vàlvula és que no protegeixen la gent del voltant d’allò que exhala un mateix. Però als altres, que els fotin, devia pensar. Si era madrileny segur que havia votat Isabel Díaz-Ayuso, perquè comparteixen la mateixa filosofia.

La presidenta de la comunitat de Madrid actua amb el mateix egoisme que el passatger engominat, però a una escala molt més gran –i perillosa–. És normal que no vulgui confinar la capital d’Espanya:fer-ho té un preu. Ella calcula que perdran 750 milions d’euros per setmana. Però va actuar tard i amb tebiesa, i ara no queda cap més remei: ha de protegir els ciutadans que encara estan sans. I ajudar a evitar que el SARS-CoV-2 encara s’escampi més. Si no es confinàs Madrid, les Balears haurien de poder-hi vetar l’entrada de madrilenys, però sabem que això el govern espanyol mai no ho permetrà.

L’actuació del Govern balear en la crisi sanitària no és perfecta –manquen recursos, transparència amb les dades, etc.–. Però sobta que, veient la manca d’eficàcia i solidaritat amb què actua el seu propi partit a Madrid, el líder popular, Biel Company, calli amb Díaz-Ayuso i ataqui Armengol. I que sigui capaç de fer-ho sense posar-se vermell.