Amos desesperats de bars, restaurants i altres negocis, cambrers a l’atur, porters de discoteca enfadats, antivacunes convençuts, ultres del futbol, conspiranoics que diuen que el covid-19 és un invent de George Soros i Bill Gates... La barreja que dimarts va sortir al carrer a Palma, convocada per un propietari de restaurant que parla d’armes i impulsada per un canal de Telegram negacionista, és el primer símptoma del còctel perillós que s’està congriant contra el Govern. Ja fa gairebé un any que es va declarar la pandèmia del SARS-CoV-2, però el final de la crisi sanitària serà lent i encara és massa lluny. El malestar s’escampa i facilita que s’apleguin i s’organitzin els aliats més inversemblants.

La reacció –lenta– del Consolat anunciant una nova bateria d’ajudes no aturarà aquesta crispació, ni el còctel de pólvora que es continua sacsejant amb cada nova restricció. L’equip de Francina Armengol farà bé d’estar alerta i vigilar aquest producte de la ràbia justificada, l’extremisme i la desinformació que pot dur a situacions imprevisibles. Els treballadors i empresaris afectats, per la seva banda, també haurien de mirar amb qui protesten. Si tingués un restaurant o un bar, l’últim que voldria és manifestar-me al costat d’algú que s’oposa a les mascaretes i diu que no es vacunarà, però això és el que ha passat aquesta setmana.

El cansament dels ciutadans augmenta, però la situació sanitària no millora, sinó que encara empitjora, i ja ningú no aplaudeix els professionals de la salut al capvespre. Cal frenar els relats conspiranoics que enrareixen l’ambient i els que ho tinguem clar ho hem de dir: jo em vacunaré, per consciència cívica. Quan em toqui, ni abans ni després.