Aquest dissabte Vox va convocar a passejar per Palma, Vila, Maó i Formentera devers 2.000 vehicles (segons la Delegació del govern espanyol) que haurien quedat aparcats si els de Jorge Campos no els haguessin animat a desfilar. L'escena dels cotxes avançant lentament, farcits de banderes espanyoles i xafarranxo nacionalista i escampant fum pels tubs d'escapament es va repetir a moltes altres ciutats. I permet afirmar, sens que ningú ho pugui dubtar, que Vox contamina.

No és clar si els dirigents del partit d'extrema dreta cercaven la metàfora o és el resultat de la seva poca traça, però va quedar clar que Vox contamina. El cap del partit a les Balears té un màster en gestió ambiental, va dirigir l'Oficina de Canvi Climàtic de Calvià i la Fundació per al Desenvolupament Sostenible... i sembla que a cap d'aquests tres llocs no va aconseguir conscienciar-se prou dels problemes ambientals que causen els cotxes.

Tenint en compte tot això, tampoc no és sorprenent que Jorge Campos no vegi res estrany en la contaminació política que escampa el seu partit, en forma d'odi, insults i desinformació. Ho fa, per exemple, convocant aquesta protesta buida de propostes, on no varen faltar mans alçades a la romana. No cal ser profeta per veure que els extremistes nostàlgics intenten aprofitar la crisi del coronavirus -i la llicència que ha donat a l'autoritarisme- per reforçar-se. Caldrà veure si els altres partits veuen a temps l'amenaça d'aquesta contaminació i actuen amb energia, abans que la política no entri, també, en un escalfament global irreversible.