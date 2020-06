El turisme, abans que les escoles

Mentre els estudiants acaben el curs a casa, anant a l'escola tan sols per fer tutories en grup i amb cita prèvia, dilluns començaran a arribar a les Balears fins a 11.000 turistes alemanys. Que l'educació no s'ha prioritzat a les Illes mai com caldria ho sabem des de fa temps: som, darrere de Madrid, la comunitat amb menys inversió en ensenyament per cada ciutadà menor de 25 anys. I ara, mentre les escoles continuen hibernant a causa del coronavirus –cosa que no vol dir que els mestres no treballin–, el turisme pitja l'accelerador desembarcant visitants amb vols on no cal que es respecti cap distància social. Dilluns comença l'escalfament, i l'1 de juliol s'obrirà la veda.

El pla pilot per dur turistes a les Balears abans que enlloc més d'Espanya feia setmanes que s'anunciava, però estava encallat al Ministeri de Sanitat, que hi ha donat el vistiplau només set dies abans que es posi en marxa. Ningú no ha explicat què ha fet dubtar tant el ministre Salvador Illa perquè hagi donat l'OK a l'últim moment, gairebé sense marge. Estaria bé saber-ho perquè feia una setmana que el Govern cada dia donava per fet que l'endemà tindria la llum verda al projecte.

És normal que els empresaris i l'Administració vulguin empènyer per recuperar el principal sector econòmic de les Balears, però el context fa dubtar d'aquest pla, que implica que arribaran abans els visitants alemanys que els de Catalunya o el País Valencià. Les presses poden tenir conseqüències sanitàries, tot i que en principi sembla que estam preparats per assumir-les. El que és clar és que indiquen fins a quin punt a les Balears depenem d'un sector que difícilment tornarà aviat als 16 milions de turistes anuals.

No podem renegar del turisme, és imprescindible per a la nostra economia, però potser és hora de començar a plantejar-nos seriosament que no tornarà prest a les xifres que ha arrossegat aquests últims anys, i que tampoc convé que ho faci. L'excés pot matar la gallina dels ous d'or. Potser convé començar a prioritzar seriosament l'ensenyament, amb menys paraules i més fets, però sobretot amb més doblers sobre la taula.