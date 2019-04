El teu espia més eficient sempre el duus a sobre

La informació és la clau del poder, i això no és nou: ja passava en temps de Sunzi i continuava sent així a l’època de Raimondo Mazzarino. L’únic que ha canviat és la quantitat ingent de dades que es generen i es poden processar avui dia, capaces de radiografiar gairebé qualsevol aspecte de la vida humana. De fet, a la butxaca hi duus un aparell especialment eficient a l’hora de recopilar dades sobre tu. O potser el tens a la mà, i el fas servir per llegir aquest article. El teu telèfon mòbil és l’espia més eficaç que et vigilarà mai, el que et coneix millor. El duus sempre a sobre, o gairebé, inclou un micròfon, diverses càmeres, sap on ets, té tota mena de sensors i guarda les teves contrasenyes, els teus correus, els teus missatges personals... fins i tot sap a quina hora vas a dormir, quant d’exercici fas i quina salut tens. A més, transmet i rep tota mena de dades contínuament, i no saps res de la gran majoria de la informació que envia.

Si creus que pots ser el blanc de la NSA, el GCHQ, o fins i tot del CNI el millor que pots fer és llençar el mòbil al riu, però és natural que et preocupis per mantenir la teva privacitat i un cert control sobre les teves pròpies dades. I hi ha poques eines per fer-ho que siguin accessibles per a tothom. Per això quan em varen contactar des del col·lectiu Críptica per dir-me que farien un llibre, un manual, vaig acceptar encantat de col·laborar-hi fent-ne el pròleg. El resultat és 'Resistencia digital. Manual de seguridad operacional e instrumental para smartphones', de l’editorial Descontrol. No és una mera llista d’aplicacions i instruccions per fer-les servir –tot i que també n’hi ha–, sobretot és una guia per entendre millor com és el món on vivim i que la seguretat no es pot deslligar del context.