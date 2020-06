Falsejar la història per esquivar la llei

L’estratagema del batle de Santa Margalida, Joan Monjo, per mantenir Joan March Ordinas com a fill il·lustre de la vila no és complir la llei, és esquivar-la. Segons la Llei de memòria històrica fa més d’un any que s’haurien hagut d’invalidar totes les distincions, títols i formes de reconeixement als que varen participar del bàndol colpista que va desencadenar la Guerra Civil. Però Monjo, amb el suport dels regidors de Convergència i del PP, pretén que el banquer de Franco continuï sent fill il·lustre. I l’única solució que ha trobat per aconseguir-ho és falsejar la història.

Monjo torna a exhibir sense vergonya la fatxenderia autoritària que ja va demostrar el novembre de fa dos anys, quan l’oposició va intentar revocar l’honor municipal a March. Llavors, com va explicar Pere Antoni Pons, el batle va menysprear els seus adversaris polítics. Ara menysprea la llei i, per sobre de tot, la memòria. Per esquivar la norma refarà l’acta del 1956 en què consta l’acord de nomenar Joan March fill il·lustre de Santa Margalida: n’esborrarà les referències a l’ajuda del banquer de Franco al bàndol colpista.

Si Monjo i els seus se’n surten –i en té la pinta– en el ple de dimarts s’aprovarà l’estratagema perquè Joan March continuï sent fill il·lustre de Santa Margalida, però ja no constarà que ho és per haver finançat l’intent de cop d’estat que va dur a la guerra, per haver col·laborat amb els militars sublevats. El batle pretén falsejar el motiu real de l’homenatge, refer la història al seu gust, estafar les víctimes dels franquistes i, sobretot, els futurs ciutadans de Santa Margalida. Caldrà veure si l’oposició i el Govern balear permeten que se’n surti. Seria lamentable que no fessin res per aturar aquest frau.