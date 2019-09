La lliçó de la fallida de Thomas Cook

Tot just es comença a calcular l’abast de les conseqüències que tindrà la fallida de Thomas Cook per a l’economia illenca. El conglomerat, que també era l'agència de viatges més antiga del món, era un mamut del sector, que movia mastodòntiques xifres de negoci a les Balears. Parlam d'un grup que duia cada any prop d'un milió de visitants a l'Arxipèlag, de 40 milions d’euros d’afectació momés a Menorca, de 44.500 turistes que han quedat penjats a les Balears, i d’un possible efecte dòmino que farà trontollar –i fins i tot caure– altres empreses i hotels.

Aquesta fallida és un avís. Avança una petita mostra del desastre econòmic que pot comportar un Brexit dur per a un monocultiu turístic dependent del mercat britànic. També demostra com, tot i que cada vegada més gent s’organitza les vacances a mida a través d’internet –fet que mitigarà el cop–, el sector turístic continua depenent de grans actors amb un pes decisiu. A més, aquesta fallida, amb l’alarma que ha generat, la mobilització del Govern i les peticions d’ajuda, evidencia la debilitat de l’economia balear. No només és un avís, també és una lliçó sobre la necessitat d’abordar la diversificació empresarial i el canvi de plantejament d’una economia acumulativa a una que prioritzi la qualitat i la formació.

En aquest context sorprenen peticions com la del líder del PP balear, Biel Company, que el Govern suspengui “temporalment” l’Impost del Turisme Sostenible. Els turistes perduts amb la fallida no es recuperaran deixant de cobrar un o dos euros d’impost per nit i, en canvi, aquests doblers poden ajudar a protegir el medi de què s’aprofita el turisme i a redistribuir la riquesa que n’extreu. Sembla clar que Company no ha après la lliçó.