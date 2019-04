L'odi de l'extrema dreta s'escampa

L'extrema dreta no només perd la vergonya per sortir de l'armari i aspirar a aconseguir representants polítics, també ho fa a l'hora d'escampar el discurs amb què es fonamenten l'assetjament, la discriminació i fins i tot els atacs a qui alguns consideren diferents. L'últim exemple dels efectes d'aquesta mena de discursos podria ser la denúncia d'un atac homòfob en un bar de Palma que s'ha fet pública aquest dimarts. És especialment greu que en ple segle XXI algú hagi intentat agredir dos homes pel sol fet de demostrar-se afecte en públic, però, i sense menystenir-ho, encara ho és més l'actitud que, segons un dels denunciants, hauria tingut la policia.

"Durant l’interrogatori em varen demanar si havien dit la paraula 'maricón' o no. I que, si no era així, no tenien proves objectives per dur a terme una detenció per delicte d’odi", ha explicat a l'ARA Balears un dels denunciants. Si aquest relat és cert, és especialment greu. La inclusió al Codi Penal dels delictes d'odi, malgrat que s'ha anat pervertint, es va pensar per protegir els col·lectius més vulnerables a la discriminació, i l'homofòbia n'és un exemple clar. Un policia s'ha de poder basar en més evidències -com el mateix relat dels fets- que l'existència d'insults per fonamentar un informe que inclogui la possibilitat que s'hagi comès un delicte d'odi.

En la situació actual allò que no es pot permetre de cap manera és la impunitat del racisme, l'homofòbia i el masclisme, entre altres 'ismes' habituals en els ecosistemes de l'extrema dreta. Els ciutadans, els periodistes i els polítics tenim el nostre paper a l'hora de teixir un cinturó sanitari que freni els extremistes, però la policia també té un rol imprescindible per aturar l'odi que s'escampa, si no és que ha triat el bàndol de qui l'empeny.