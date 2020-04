L'oportunisme del PP i Vox amb el coronavirus

Els diputats del Partit Popular han demostrat aquest matí una bona dosi d'hipocresia criticant la gestió de la crisi del coronavirus per part del Govern balear. El partit que va fer una reforma sanitària que va consistir a retallar el sistema públic de salut i vetar-hi els immigrants sense papers ara reparteix lliçons. Com hauríem afrontat aquesta crisi si les retallades que va impulsar el PP no s'haguessin revertit, com a mínim en part? No seria estrany imaginar que les unitats de cures intensives de les Balears ja estarien saturades des de fa dies.

Segur que el Govern de Francina Armengol podria fer més del que fa, sobretot si tingués les mans més lliures del centralisme madrileny, o com a mínim si l'aparell estatal garantís més recursos i suport. És evident que l'executiu de Pedro Sánchez va fallar, per exemple, no acceptant abans l'aïllament aeri i marítim de les Balears. Però el PP no és el partit més adequat per donar lliçons sobre gestió de la salut. El que han fet avui els seus diputats a la reunió de la Diputació Permanent del Parlament només té un nom: oportunisme.

A l'extrema dreta de Vox no se la pot acusar d'haver retallat res a les Balears durant l'anterior crisi econòmica, perquè la formació no existia, però llavors aquest espai polític quedava a l'aixopluc del paraigua popular. A més, és com a mínim cínic que els extremistes nostàlgics acusin el govern espanyol de "destruir la nostra democràcia" i facin veure que defensen la llibertat d'expressió. Tampoc és estrany que oblidin que la taxa de mortalitat per la covid-19, a les Balears, està per sota de la mitjana espanyola. Les seves ulleres extremistes els limiten la visió perifèrica.