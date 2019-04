El privilegi de poder fer periodisme

A les mans –o davant dels ulls, si ens llegeixes per internet– hi tens un experiment, un setmanari extens, amb reportatges i entrevistes a fons com no les trobaràs en cap altra publicació de les Illes Balears. És una aposta pel periodisme treballat que cerca perdurar, que no caduca d’un dia per l’altre. Les instruccions per gaudir-ne són senzilles: només et cal llegir i un punt de curiositat. Nosaltres, t’ho asseguro, ens ho hem passat bé fent-lo, perquè hi creiem.

El reportatge en profunditat sobre l’assetjament als testimonis i els investigadors del cas de corrupció de la Policia Local de Palma, la notícia sobre la troballa d’un immens mural romà en un edifici de Palma i la incorporació de noves opinadores com Laura Gost et donaran una pista de què vol ser aquest setmanari, de quina mena de periodisme et volem oferir a partir d’ara. Però en aquesta publicació hi trobaràs molts més continguts que, de ben segur, no t’acabaràs en un sol dia.

A l’ARA Balears estam convençuts que el periodisme pot ajudar a canviar el món per convertir-lo en un lloc millor, i treballam amb aquest objectiu. Ajudar a fer que tots sapiguem millor en quin món vivim, què hi falla i què s’hi pot fer és una de les feines més boniques que hi ha. Som conscients que és un privilegi poder-la fer –un privilegi necessari– però també que s’ha d’exercir amb una professionalitat i un rigor exquisits. Sobretot en el context actual, en què l’extrema dreta ha agafat el costum d’atacar el periodisme incòmode i d’enverinar-lo amb tota mena d’estratègies, des de la imitació a la desinformació.

El periodisme, ara, és més necessari que mai, i a l’ARA Balears és l’únic que pretenem fer. Esper que en gaudeixis, i que en vulguis més.