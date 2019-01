El problema d'Emergències no és d'ara

La crua radiografia de les mancances de personal, recursos i coordinació en la gestió de les inundacions del Llevant que fa l’informe tècnic del cap del servei d’Ordenació d’Emergències delata un problema crònic. No detecta cap negligència per part de ningú, sinó la falta d’eines, formació i treballadors per afrontar una catàstrofe com la del 9 d’octubre, que es va endur tretze vides. I és evident que això no s’arregla amb una base estable a Eivissa per a la Unitat Militar d’Emergències. Molt probablement, ben poc hauria canviat si ja existís abans de la torrentada.

El document no és cap sentència definitiva, l’ha fet un sol tècnic; caldrà continuar analitzant la gestió de la crisi i, sobretot, trobar la millor manera de prevenir-ne una altra de semblant. Probablement s’afinaran algunes conclusions. En tot cas, l’informe indica que els serveis d’Emergències de les Illes Balears pateixen una manca de recursos crònica que no és nova, ve d’anys i legislatures anteriors, probablement agreujada per les retallades executades durant la crisi econòmica per part del govern popular.

Davant d’aquesta situació, el Govern ha d’afrontar la realitat i prendre mesures per resoldre les mancances detectades abans que cap possible nova catàstrofe deixi víctimes que s’haurien pogut evitar. És evident que l’Executiu actual no té cap marge ni possibilitat de resoldre el problema abans de les eleccions del mes de maig, serà el proper equip el que ho haurà d’afrontar. Esper que, en conseqüència, els partits expliquin en els seus programes electorals de manera clara i realista quines mesures proposen per abordar el problema.