El problema del sexe és la ignorància

Quan els més joves –tant al·lots com al·lotes– aprenen què és el sexe i com funciona amb la pornografia, deixam que ho facin a través d’un negoci dominat pel masclisme i el capitalisme. Una indústria que els empeny a reduir el desig a una sèrie d’escenes tòpiques i repetitives, que coarta la imaginació i les possibilitats de gaudir i que els encamina a entendre les relacions des del masclisme. És hora d’afrontar el debat social, sincer i obert, de com s’explica el sexe als més joves. No només com funciona la reproducció, què cal fer per evitar malalties venèries i què són les zones erògenes, que això ja es fa. També cal ajudar-los a viure’l sense pressa ni culpabilitat, començant per un mateix; sabent que cada cos és diferent i que hi ha moltes més maneres de sentir que no les que ofereix la pornografia. O s’aborda l’educació sexual en el sentit més ampli o els més joves continuaran aprenent què és el sexe tal com la majoria ho fa ara:a internet, on –tal com explicava ahir Maria Llull en aquest diari– tenen tots els tòpics a un parell de clics. És sorprenent que, davant aquesta necessitat evident, hi hagi sectors que s’escandalitzin per l’acte de la youtuber feminista Isabel Duque –l’anomenada Chocho-charla– que Cort ha programat per al Dia contra la violència a la dona. Sobretot perquè l’escàndol arriba abans de sentir què ha de dir Duque. La societat comença a prendre consciència del problema real que és el masclisme, que va molt més enllà de la violència més explícita, però escarafalls com aquests demostren que queda molt per avançar. I mentrestant, entre el gener i el setembre d’aquest any, ja s’han denunciat 62 violacions a les Illes Balears, 17 més que en el mateix període de l’any passat.