I què passa amb els prostíbuls clandestins?

De cop i volta el govern espanyol i a remolc els autonòmics han recordat que hi ha una activitat econòmica que pot afavorir la transmissió del coronavirus: la prostitució. I han decidit prohibir-la. Com si ho poguessin fer, com si no haguessin renunciat des de fa dècades a regular d’alguna manera o a prohibir (aquest debat no és l’objectiu de l’article) el comerç del sexe, fonamentat sobretot en l’explotació i el tràfic de dones.

És possible que les institucions aconsegueixin fer tancar els locals més grans i més o menys legalitzats –que funcionen amb llicències que no tenen res a veure amb la seva activitat real–. Però bona part de la prostitució es fa en pisos, en establiments que passen desapercebuts i no s’anuncien amb rètols de neó. I ni el govern espanyol ni el balear tenen mecanismes per controlar aquests prostíbuls més clandestins, com tampoc els han tingut per eliminar el tràfic de dones que hi acaben explotades per pagar el deute il·legal del viatge que les ha dut fins aquí.

Mentre escric aquest article, 160 internautes llegeixen el principal fòrum de consumidors de sexe pagat de Mallorca. És una mena de Tripadvisor de la prostitució amb més de 16.000 membres registrats que comenten i valoren tota mena d’aspectes de cada al·lota i cada local que es dedica a aquest negoci. Aquesta mateixa setmana hi han publicat diversos comentaris de les seves “experiències” –així anomenen les valoracions de les dones– que, evidentment, no inclouen l’ús de la mascareta. Tot aquest món s’escapa i s’escaparà del control de les institucions perquè els principals partits polítics fins ara han tancat els ulls, han amagat el problema sota l’estora i l’han deixat en mans de les màfies i del masclisme.