Què vol el soldat Bauzá?

L'expresident José Ramón Bauzá arribarà a complir un dels somnis de la seva vida vorejant els cinquanta: el de ser militar espanyol. Bé, reservista voluntari. Ahir va explicar que no ho havia fet fins ara perquè la política no li havia deixat temps, però que sempre ho havia tingut pendent i que se'n va quinze dies a Cadis a formar-se. Mentre hi sigui, diu, no podrà opinar de política per Twitter. Però ahir ja va aplegar un centenar i mig de 'likes' al fil que va fer per explicar la seva aventura militar.

No dubt que, més aviat o més tard, l'expresident sabrà treure més rèdit a les xarxes socials de les convivències a l'exèrcit. Em pregunt si també li serviran per poder explicar batalletes durant dècades com les que gasten alguns que encara varen fer la mili. És més que creïble que ho faci per convicció -el seu pare era militar i l'exèrcit encaixa amb les conviccions que defensa amb vehemència-, però l'aventura també es pot convertir en una bona estratègia de màrqueting.

Però màrqueting per a què? On vol arribar el soldat Bauzá? L'expresident i assessor de Ciutadans, despista. S'ha afegit al partit taronja -tot i que en teoria s'havia de dedicar a la farmàcia i a la societat civil- i manté la presència pública i l'estratègia de xarxes d'algú que vol continuar actiu en la política. Com a mínim per ara el seu nom no surt en cap llista electoral i causa urticària a la direcció a les Balears del mateix partit amb què col·labora. Queden dues possibilitats: o té un pla mestre definit que manté ocult, el segueix per arribar a una fita desconeguda i ens sorprendrà a tots; o bé improvisa, cercant com sigui la manera de recuperar cert protagonisme i poder, al preu que calgui.