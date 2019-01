El tèrbol futur d'IB3 si governa el PP

Per molt que Biel Company digui als periodistes d’IB3 que si governa podran estar tranquils, si fos un d’ells em permetria el dret de dubtar-ho. Company va formar part del Govern de José Ramón Bauzá, responsable de l’última retallada de la radiotelevisió autonòmica, que va comportar una descarada purga ideològica. En aquella etapa, amb arguments pretesament econòmics, fins i tot es van deixar d’emetre pel·lícules doblades al català. El candidat a la presidència també forma part del mateix PP responsable de la clausura de Canal 9, de Televisió de Mallorca i d’Ona Mallorca. I tot això, sense entrar a parlar del desgavell de Telemadrid.

Amb els precedents que té el PP en matèria de canals públics autonòmics, és prou prudent pensar que, si Company arriba a governar, IB3 corre perill. Sobretot si ho fa amb l’ajuda de l’extrema dreta de Vox, que ja ha anunciat que vol tancar la radiotelevisió pública de les Illes Balears. També és evident que un servei d’informació pública veraç i plural no pot interessar mai gaire a una formació com la que encapçala Jorge Campos, que fonamenta els seus arguments en la desinformació interessada.

IB3 té deures pendents; la vaga d’aquesta setmana n’és una prova. La lluita per la internalització dels serveis informatius –establint un sistema d’oposicions– és ben legítima, i saludable per a la independència de la radiotelevisió. Però el candidat del PP ha intentat fer oportunisme polític amb una reivindicació laboral en què difícilment cap treballador el veurà al seu bàndol. No calia ni que ho intentàs: els precedents del seu partit parlen per si sols.