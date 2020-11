El voltor de Trump plana damunt les Illes Balears

Alguns poden pensar que se n’ha fet un gra massa, del seguiment mediàtic de les eleccions dels Estats Units. I és veritat que la informació sobre els comicis nord-americans ens inunda des de fa dies, mentre que sovint no es para la mateixa atenció a altres llocs del món que també són clau. Però el que passa als EUA ens afecta més directament que no pensam. I no només per l’hegemonia política i econòmica que conserven els EUA al món, encara que hagi començat a minvar.

El president del fons voltor Blackstone, Stephen Schwarzman, ha estat aquest any el principal donant polític de tot Wall Street, finançant campanyes electorals amb més de 27 milions de dòlars, segons Reuters. No hi ha dubte que aquests doblers no han anat a parar a mans dels demòcrates: Schwarzman no amaga que és republicà, fa anys que és amic de l'encara president nord-americà i fins i tot l’ha assessorat. Alhora, Blackstone és un dels fons d’inversió més actius a les Balears, tant en el mercat immobiliari –ja sigui directament o a través de societats en què participa, com Aliseda– com en el sector hoteler. Abans de la pandèmia, Blackstone ja controlava com a mínim 16 hotels repartits entre Mallorca, Menorca i Eivissa, a través de companyies com Hispania i HI Partners.

Els fons voltor es caracteritzen per la recerca constant de beneficis a curt termini, no per la voluntat de fer créixer i surar empreses fructíferes. Per això el creixement de les seves inversions a les Balears no sembla que hagi de ser una bona notícia, i menys ara que tenim sobre la taula el repte de la diversificació econòmica i el problema de l’accés a l’habitatge. Les empreses –i els empresaris– no són neutrals, tenen ideologia. Recordem-ho.