Amigues personals

En el Can Bum que s’ha armat entorn dels borbons espanyols més recents, s’ha estroncat un braç de clavegueram i el seu contingut ha aspergit matèries impures i sentors asfixiants per tots els territoris de l’Estat. Felip VI i senyora s’afanyen a associar-se a coses estupendes i positives, però la impressió és que aquesta estratègia no donarà els fruits desitjats, entre altres raons perquè mostren el llautó vagin on vagin. Algú em deia, fa un parell de dies, que els borbons ara mateix devien estar empegueïts de tot el verrim que inunda les seves vides. Però aquesta temerària suposició va ser anul·lada a l’acte pel mateix company: “És clar, un borbó no es deu poder avergonyir, no?”. Segurament que no.

El conjunt d’afers entorn de la Corona ara ha posat la institució al descobert, perquè ens preguntem quina necessitat tenim d’aquesta mena de supervisors a mig camí entre la terra i el cel. Els percebem com un llast –costós i no gens exemplar, un mal exemple per a fills i nets– més que com una escola de bons costums.

D’entre els mals generals que han causat, n’hi ha un que m’afecta de manera particular. Tot comença en el respecte a la figura del que ja és emèrit, que no ens permet fer ús de certs mots per qualificar la seva sòcia Corinna. I mira que el diccionari és ric en ofertes. Totes han estat anul·lades per una qualificació que fins ara era innocent i els fets borbònics han embrutat: la senyora Corinna era amiga 'personal' de Joan Carles I.

Servidor sempre havia considerat personals totes les meves amigues i amics. No havia concebut mai una relació d’amistat impersonal. Però ara tot Espanya deu entendre el que entén per amiga 'personal', de la mateixa manera que tothom sap ara què és un 'compi yogui', contribució de la senyora de Felip VI a la popularització del llenguatge 'pijo' i una mica sòrdid. Sigui com sigui, per ara he decidit atorgar a la senyora Corinna una de les qualificacions que, amb abundància i sovint amb gràcia, ofereix el diccionari, perquè no crec que un rei i una amiga seva hagin d’alterar el sentiment que m’uneix als meus amics i amigues personals, sense que aquest adjectiu impliqui necessàriament un tipus de relació del qual, en darrera instància, no hauria de donar part a ningú.