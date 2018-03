Corresponsabilitat del PSOE

És possible, fins i tot, que el PSOE, amb en Sánchez al capdavant, avanci una mica a les pròximes legislatives. Alguns sondeigs apunten aquesta possibilitat. En vista del comportament d’en Sánchez, fa uns anys hauria estat impensable qualsevol cosa que no fos un rajar imparable de vots cap a altres bandes o cap al no-res. Però ara la massa de votants és com un abeller agitat per la fumera: les abelles s'aspergeixen, irades, i perden temporalment l'orientació, fins que, passat l'episodi disgregador, tornen a ordenar-se entorn de la seva reina i en lloc més segur.

Aquest escenari de dispersió podria beneficiar un "líder" com en Sánchez, la més genuïna encarnació de la contradicció política a l'Espanya d'avui. El seu sosteniment del govern de Rajoy sembla inspirat per la consigna leninista d'accentuar les contradiccions: les crítiques puntuals prenen més força venint de qui et manté al poder.

Però la seva forma d'aplicar la teoria revolucionària és tan burda que al capdavall ens mostra un polític d'entitat insuficient, de procedir erràtic, com si anàs i vengués constantment de la Terra a Mart i pel camí se li esflorassin les idees. Aquests dies, ha ressuscitat, si és que en el seu cas aquest fenomen el fa diferent de quan sojorna en una confortable atonia, i ho ha fet per acusar el govern de Rajoy de l'estat actual i del futur tenebrós de les pensions.

Si el polític ha de dur a les institucions o al debat públic les inquietuds del carrer, podríem dir que en Sánchez ha tardat molt a sentir l'angoixada remor dels pensionistes espanyols. Ara, el cas ha esclafit al carrer i era impossible no sentir-ne la detonació.

Però alguna responsabilitat hi deu tenir, en aquest escenari de misèria present i d'indigència futura, el que ha sostingut en el poder els autors de la massacre. I aquesta és la gran barrera amb què es podria topar el PSOE en pròximes eleccions: la seva corresponsabilitat, que no es dilueix amb unes declaracions en roda de premsa o en l'homilia setmanal de baix to i adreçada als convictes i als tebis.