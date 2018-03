Creació de l’odi

El periodista John Carlin va ser expulsat no fa gaire del diari 'El país' "arran d'uns articles crítics amb la posició del govern espanyol contra l'independentisme", segons que s'explica a Vilaweb, que és el mitjà on l'entrevistà Josep Casulleres Nualart.

Tots ens hem preguntat més d'una vegada (crec) pels complements d'ira que amaren la majoria d'escrits que, sobre el procés, s'han publicat als principals diaris de Madrid –i en altres de no tan principals ni necessàriament de Madrid. Alguns digitals (Público.es, eldiario.es, entre els més coneguts) han salvat el que han pogut de l'honor del periodisme.

La guerra mediàtica contra Catalunya s'ha armat basant-se en el rebuig de qualsevol codi deontològic de la professió. Una acció molt sovint tòxica s'ha completat amb l'omissió de tota quanta notícia oferia una cara positiva de Catalunya, del procés, dels seus científics o dels seus artistes (sempre que no s'haguessin manifestat en la línia d'un Albert Boadella, per entendre'ns), de la societat en general.

Però John Carlin, que no ha amagat en cap moment una postura molt crítica contra l'independentisme, ha donat la clau de les actuacions mediàtiques dels mitjans de comunicació més grossos de la capital del regne. Allà, no n'hi ha prou de manifestar-se contra l'independentisme, "s'ha de menysprear absolutament els independentistes –diu Carlin–, gairebé odiar-los i faltar-los al respecte de manera visible i sistemàtica".

És això, sí, és aquest menyspreu, aquesta necessitat (quasi una obligació) de faltar al respecte a les persones per les seves idees independentistes allò que ha estroncat qualsevol via de comunicació. El mal que s'ha fet en posar en pràctica aquesta estratègia mediàtica no té cura, almenys ara per ara. I el pitjor de tot és que els partícips d'aquesta infàmia han de continuar vivint dins ells mateixos, i per això necessiten convèncer-se que han obrat correctament.

En realitat, però, han col·laborat en la magna empresa de crear odi als catalans. Aquesta figura, que va guanyar visibilitat en aparèixer als tribunals internacionals de justícia arran del conflicte Ruanda/Burundi, ara ha esclatat a una Espanya incapaç d'entendre la democràcia com el sistema de les majories però què també ha de saber resoldre les tensions internes.