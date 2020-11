Emmirallaments EUA

No és fàcil protegir-se de les infinites llampegades mediàtiques de les eleccions made in USA que ens flagel·len aquests dies. On ens podem refugiar, que no sigui on no arribaríem a temps a un hospital en cas d’un atac d’apendicitis?

Per mor d’aquestes tempestes, alguns han alimentat l’esperança d’estrenar president als EUA, al món, i d’arraconar als soterranis de la història el sac de purulències polítiques i morals. El món –la part més decent del món– respiraria uns quants dies, però aviat s’adonaria que l’aire que la gran potència mundial expandeix arreu del planeta continua altament contaminat (després del sac de purulències, semblar progressista és una tasca a l’abast fins i tot de Biden).

Posem, idò, que aquest s’instal·la a la Casa Blanca sense gaires revoltes de les milícies armades EUA. I amb capacitat per controlar els aldarulls de la ultradreta. Sí, és millor. Més ben dit: no és tan infamant. Però no perquè la casa hagi canviat d’inquilí haurien desaparegut els milions de votants del sac de purulències –és a dir, els hereus i reivindicadors d’uns migrants genocides, esclavistes i racistes. Encara hi són, i cada dia més irritats. Passa arreu.

Atenció als emmirallaments. Els EUA del sac de purulències i els EUA de Biden comparteixen més història i cultura del que aquests dies estam disposats a admetre –necessitam sentir-nos en un món millor. Tant un com l’altre saben que la democràcia pot ser una bona via d’accés a la barbàrie. I nosaltres volem oblidar-ho, com molts de jugadors i jugadores necessiten creure que els tocarà la loteria.