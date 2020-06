Endevinalles de la Corona

Felip VI va dir, en el discurs del Dia de les forces armades, que “Espanya és un gran país que sempre encara les dificultats, per importants o greus que siguin, i les sap vèncer”. Mitjançant una guerra civil, com si diguéssim? Ell no posà aquest exemple, com és de raó.

Si és així com diu, l’Espanya actual seria el resultat òptim d’aquesta saviesa i de les habilitats que es requereixen per maridar desig amb realitat. Per tant, vol dir Felip VI que la relació de Catalunya amb la Corona és fruit d’aquest saber vèncer les dificultats, per importants o greus que siguin? Vol el senyor Felip VI una Catalunya majoritàriament hostil a la institució que ara representa, perquè aquest estat de coses convendria a l’equilibri i al progrés d’Espanya? Si no és això, potser no deuen haver considerat, a les altures, que la qüestió catalana sigui una dificultat per al bon desenvolupament dels afers de l’Estat.

O que, simplement, no passava res. Aquesta darrera opció seria incrustable a l’argument d''El país dels cecs', de H. G. Wells. Per ventura la clau és una altra: el famós discurs de la porra contra Catalunya és la seva manera d’encarar les dificultats. Repetició de la jugada.

A veure si ens entenem.