Engegar en calent

Hauria cregut que la sentència del Constitucional tot avalant la constitucionalitat de la Llei de seguretat ciutadana, que inclou la benedicció a les salvatjades conegudes com a "devolucions en calent", seria molt contestada al carrer. Però del carrer se n'ha apropiat bàsicament la ultradreta com a posició de bombardeig al govern de Sánchez amb qualsevol motiu, política sanitària inclosa: es tracta, en definitiva, de combatre per terra, mai i aire l'estabilitat i qualsevol oportunitat de serenor social. A les persones amb unes altres idees, el carrer se'ls ha tornat territori hostil i perillós. Occident ha perdut empenta, coratge –i Orient continua sent un misteri (o molts de misteris).

La qüestió és l'imparable enduriment del sistema: en base a un informe de les forces de seguretat sense confirmar, s’empresona preventivament persones que no representen cap perill; el modus operandi de les policies és cada dia més violent... i tot en el marc de la Llei de seguretat ciutadana, una llei que la dita esquerra espanyola hauria d'haver derogat el primer dia de govern (amb algunes altres lleis que no ens estranyen en el PP, però que ens haurien d'estranyar en el PSOE.)

Quan Espanya enviava expedicions d'emigrants a Amèrica i trobava resistència (o sense trobar-ne i tot), sovint s'obria camí per les armes. Els homes de vells imperis saquejaren, esclavitzaren, explotaren països, destruïren persones, exterminaren societats i cultures per tal que res no s'oposés a la seva criminal apropiació de terres i béns. No és gaire demagògic, crec, pensar en algunes gotes de restitució en nom de la cara més humana de la civilització que va devastar el futur d'aquells continents. Molts dels avantatges de què gaudim els antics colonitzadors els devem a persones que ara engegam "en calent", encara que no provenguin dels països que cada estat va colonitzar: en definitiva, la colonització va ser i és un afer global. Una part del món frueix en comú del progrés i de la riquesa; i l'altra part es reparteix la misèria i la desesperació. Que no ens contaminin.