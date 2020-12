'Friday night' de pandèmia

Divendres passat un servidor va baixar a Palma per honrar el pintor Rafel Tur Costa, l’exposició del qual s’obria a Es Baluard. Al llarg de la passejada cap al museu, vaig veure bars estibats de gent, la immensitat de la qual no duia mascareta. Tothom pareixia molt content, amb aquesta animació de la nit del divendres –el ritual d’encetar el cap de setmana. Una escena que, en temps de l’antiga normalitat, convida a quedar-s’hi una estona i imbuir-se de l’eufòria de la tercera copa, que és la bona, la de l’agilitat, l’ingeni i l’optimisme. En fi, plaers de joventut.

El primer que vaig llegir dimarts a la premsa és que les noves limitacions “ han caldeado aún más el ambiente en el sector de la hostelería” ( UH). Els portaveus d’alguna de les patronals del ram, efectivament, s’havien queixat amargament per aquestes limitacions ja molt abans, i sempre amb l’argument que als seus locals se seguia escrupolosament la normativa dictada per les autoritats pertinents. És clar que això deu passar en uns espais sí i als que jo vaig veure no. Per tant, hem de temptejar la possibilitat que paguin justos per pecadors: una situació semblant seria la d’algun col·lectius de moters, que exigeixen de l’Administració unes barres de seguretat específiques per a ells: tan justa com vulgueu, aquesta exigència, però sona estrany que, en carretera o autopista, us avancin cada punt unes motos que no podeu ni veure –a velocitats que esmicolen el codi de circulació.

Patim més d’una pandèmia. La de la irresponsabilitat social, per exemple. D’algunes, n’hem dictaminat la inexistència. No és el cas de la del covid-19, a la qual no es fa front, però, omplint locals d’oci i de copes com tambors d’arengades. Aquests mesos ens han posat davant dels ulls una cara de la humanitat que convida a ser-ne part, però també molts d’exemples de persones que no es mereixen tots els sacrificis que uns altres fan per elles.