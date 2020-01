Hi haurà una altra marea?

En el nostres país, on la política no és formada exclusivament pels seus ciutadans més valuosos, sorgeix sovint la pregunta de com varen poder guanyar uns o altres les eleccions. Sovint, la resposta dona unes pistes fiables: no guanyaren aquests; perderen els altres. Les esquerres i els regionalistes pogueren formar govern el 2007 sense disposar dels elements necessaris per guanyar unes eleccions: ni líder, ni programa, ni campanya; però s’aprofitaren, entre altres coses, de l’oposició ciutadana al projecte de Son Espases. Després, Antich faltà a la seva promesa. El substituí José Ramón Bauzá.

Aquest president reforçà la teoria segons la qual l’esquerra no guanya les eleccions, és que la dreta les perd. El seu famós TIL, el seu enfrontament a la comunitat educativa i altres inconveniències cediren el govern a les esquerres, que, amb Francina Armengol al davant i a pesar d’algunes polítiques erràtiques –en cultura, notòriament– reeditaren una victòria que afavoria sobretot el PSIB. Ara ens preguntam si poden les esquerres fer govern per tercera vegada consecutiva. Estaria bé, perquè espantaríem el fantasma de la predestinació a ser governats per la dreta en situacions normals, com una imposició de l’orografia del país.

Aquestes cabòries és segur que han entretingut els ocis d’algun socialista. Potser la presidenta Francina Armengol s’ho pren més seriosament i empra uns altres materials per dibuixar el panorama. Tant en un cas com en l’altre, és improbable que una persona com ella no tengui ben anotada la causa principal de la seva primera presidència: la dita marea verda, l’aixecament popular més ennoblidor que ha viscut el poble d’aquestes illes. La presidenta se’n va afavorir, i molt.

Per tant, no deu ser ben bé per la seva causa que ja hagin aparegut tants de símptomes d’un afebliment del català a la nostra comunitat, culminats per un esborrany de llei d’Educació que ara, encertadament, recula –veurem si amb seny o només per por. I si aquesta legislatura la comunitat educativa tornàs a treure les camisetes, que Joan Melià aconsellava que no s’estotjassin? Francina Armengol sap ben bé com evitar-ho. Potser hauria d’haver evitat tenir consellers i conselleres que no parlen una llengua oficial del país: fa molt lleig, i això ho sap tothom llevat de l’extrema dreta.