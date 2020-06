Pablo Iglesias, ves-te’n

Per què hauríem de continuar donant ni que sigui un rajolí de crèdit a Podemos? Aquesta formació fou la gran esperança de milions d’espanyols, en tant que s’oferia com a partit amb res a compartir amb la política de “la casta”, és a dir, amb els conjunt de partits i de capitosts subterràniament compromesos en grans operacions que els beneficien a tots o en petiteses de menyspreables dimensions. Aquells nois i noies que venien de les places d’Espanya disposats a demostrar-nos que la vella política podia ser capgirada i substituïda per unes noves maneres –proximitat, honestedat, transparència i tota la nata que hi vulgueu afegir– inspiraren tanta fe que les acusacions, per ara falses, de compromisos econòmics amb altres països simplement fan riure i llancen més fem a qui acusa que no als acusats.

Però la política és una pràctica inclement, no apta per a persones amb escrúpols, és una feina que pot obligar-te a remar contra la teva pròpia ètica. Iglesias era –i ho és, encara– el cap visible d’un corrent del partit frisós de poder governamental, i es va humiliar indecorosament per obtenir càrrec en el que hauria estat el primer govern de Sánchez. Aquest va acceptar-lo en el que és ara el seu primer govern. Totes les maniobres d’Iglesias ja el degradaven davant bona part dels que en principi li tenien simpatia.

Ara tota la seva solvència política ha saltat enlaire, i seria millor que Podemos cercàs com abans millor un nou líder: perquè el que ara acaba d’impedir la creació en el Congrés d’una comissió d’investigació sobre Felipe González i el GAL ha començat a metamorfosar el seu partit amb vista a la plena integració en el club de la política més innoble. Podemos ha ingressat a “la casta” per la finestra d’uns vàters abans de ser netejats. Iglesias, l’home que havia despertat moltes consciències en recordar amb veu apassionada que el passat de González estava tacat amb calç viva, ara elimina el darrer obstacle perquè el mateix González sigui rebut a la galeria d’honor de la història d’Espanya. És clar que s’hi trobarà amb grans personatges abjectes, però no hem de patir per això.

Ara potser ja hi ha algú que es creu en deute amb Pablo Iglesias. Pitjor encara és que Pablo Iglesias ha cremat un somni, un ideal, una esperança. Ha contaminat el futur.