Poders d’aquest món i de l’altre

Poder terrenal. La presència al nostre país del rei d’Espanya, Felip VI, enguany té, com Sevilla, un color especial, però que no l’afavoreix gens. La gent de MÉS, Podem, l’Obra Cultural Balear i altres entitats han fet ostentació de rebuig a la figura del monarca. Perquè no se’ls ha guanyat? Per ventura aquestes personalitats del país opinen que Felip VI va deixar de ser rei de bona part de la ciutadania el dia –la nit– que es va alinear, amenaces incloses, amb el PP en la guerra contra Catalunya, amb danys col·laterals que ens afecten a tots. El més greu és que es va posar del costat d’una justícia ara desautoritzada per països europeus tan potents com Alemanya i tan simbòlicament representatius com Bèlgica. Aquests tribunals també l’han desautoritzat a ell, i un rei desautoritzat pels tribunals europeus no fa gaire veta encara que sigui a Mallorca, amb aquesta nova burgesia servil fins al vòmit.

Poder celestial. Si Jesús hagués dut a terme la seva reforma del món amb la celeritat amb què ho fa la seva fundació amb ànim de lucre, l’Església Catòlica, els seus pares encara no l’haurien trobat al Temple. Li faltarien segles per al darrer sopar, tant com per als seus famosos miracles i per a l’esbós d’una actitud de refús de l’ocupant estranger. Ell va alliberar Llàtzer de la mort, i l’Església després va matar de les formes més cruels, va fer matar, va beneir canons feixistes i va mantenir una actitud que permetia la persistència de la pena de mort com a procediment habitual dels poders d’aquest món per mantenir-hi l’ordre i l’autoritat. Mentrestant, proclamava ‘urbi et orbe’ la validesa dels manaments de la Llei de Déu –o sia, del pare de Jesús–, un dels quals prohibeix taxativament “matar”. La veritat és que l’Església Catòlica (el cristianisme en general) ha obrat durant segles fora de la seva pròpia constitució, l’ha corrompuda i, en conseqüència, s’ha desautoritzat per proclamar-la i per aplicar-la. Ara, l’argentí papa Francesc, que al seu país en va veure de tot color i va callar molt més del que era admissible –això l’ha ajudat a arribar a papa–, ha dit prou. Què ha canviat perquè la Gran Maquinària Eclesial canviï d’opinió? Les ànimes de tots els morts a mans de l’Església o amb la seva aquiescència potser ho celebren moderadament.