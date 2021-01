Societat i negoci

S’ha d’entendre la decepció i fins i tot la ràbia dels treballadors i els empresaris de la restauració i d’altres negocis per les restriccions imposades a les seves activitats pel Govern. Res del que és humà ens hauria de ser aliè. La mateixa presidenta Francina Armengol ha estat ben explícita i eloqüent. A ella també li dol haver de prendre mesures que perjudiquen el negoci i els salaris, potser, de molta de gent en aquest país.

No ordenar les noves restriccions, però, vol dir donar més espai al virus perquè s’hi pugui aspergir i fer-s’hi fort. Un bon governant ho ha d’entendre així, ha de prioritzar la salut de les persones per més que això doni peu a empresaris i oposició a agitar el carrer per crear-hi encara més malestar. Entre salut i negoci, hi deu haver algunes maneres d’assenyalar el punt d’equilibri, però el punt que exigien els manifestants donava prevalença al negoci.

És descoratjador viure en una societat que encara no ha assolit el grau de solidaritat necessari per superar moments com el present. Així i tot, ara es tracta d’adoptar actituds que ens menin a l’assossec social, però, si no fos per això, per ventura hauria arribat l’hora d’assenyalar els que han menat tanta gent a manifestar-se, perquè així tinguéssim, si hi som, l’oportunitat de no engreixar els seus negocis quan l’aigua torni a córrer sense desbordar síquies, torrents, carrers, places i camps. La memòria històrica, per dir-ho així.