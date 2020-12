Un adeu a Tur Costa des d’Es Baluard

Mentre arriben les vacunes i es van aspergint arreu del món –segurament amb llacunes de desatenció enclavades en països pobres–, el pintor eivissenc Rafel Tur Costa ha mort de coronavirus. Fa no res que la presidenta Francina Armengol va inaugurar una exposició retrospectiva de la seva obra al museu d’Es Baluard. Amb noranta-tres anys a l’esquena, Rafel Tur Costa es va desplaçar des de la seva illa per agrair l’esforç dels organitzadors de l’exposició i la presència dels que volguérem acompanyar-lo en el que, lamentablement, prevèiem com el darrer acte oficial de reconeixement. No n’havia tengut molts, de reconeixements, sobretot si prenem altres artistes com a referència. I sí, ja ho sabem, els reconeixements públics sempre han anat una mica a mercè dels vents. Són com el fum. En qualsevol cas, hi ha artistes que els necessiten i d’altres que tenen un bon passar sense ells per aquest món. A aquesta espècie pertanyia –uf, com costa parlar-ne en passat– Rafel Tur Costa, aquest gran artista que ha ofert un exemple de com la cultura té, també, qualitats redemptores. Eivissa n’ha produït d’altres, d’artistes amb la mateixa capacitat d’absorció i transformació en or de sabes escasses i ocultes –em venen al cap Marí Ribas Purtmany, Vicent Calbet, Antoni Cardona, persones, tots ells, que varen saber prendre el vol des d’un país que no ho facilitava gens als indígenes. El mateix país, paradoxalment, era decisiu i generós i estimulant en la carrera d’artistes i escriptors d’altres cultures.

Les vacunes no han arribat a temps per perllongar aquests noranta-tres anys de vida al gran artista illenc. És una llàstima, clar, però Rafel Tur Costa era potser una de les persones que menys necessitaven aquest medicament. El dia de la inauguració em va confessar que ja no tenia gaire més a fer –enyorava tant la seva dona, Anneliese Witt, morta el 18–, havia deixat de pintar perquè, em va dir, les emocions i el pensament ja no se sotmetien a la seva voluntat. Així, no li quedava res més a dir, tot el que hagués pogut fer a partir d’un cert moment hauria estat pura repetició, obra rutinària, sense el batec de la vida. L’exposició, inaugurada el passat dia 11, crea un marc de llum, de vida, no només per al seu comiat, sinó també per a una llarga trajectòria d’artista, que demostra, per si sola, l’escassíssima fiabilitat de les històries més o menys oficials de l’art. No paga la pena pensar en quin espai hauria d’ocupar en la consideració dels experts i de tota la fauna que es mou entorn dels fets de l’art. Seria temps, més que perdut, llançat al canyet.

En fi, el tomb de les coses ens permet iniciar, a Es Baluard, el dol submergint-nos en una mostra d’un dels més grans artistes illencs d’un temps que n’ha produït uns quants. És la manera en què podem fixar la presència de l’artista a la vida de cadascú i el seu ancoratge a la cultura més viva del país.