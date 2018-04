Estat de dret a l’Aràbia Saudita, és clar

Quan va esclatar el sòrdid afer del ‘compiyogui’ de Letizia Ortiz, Javier López Madrid, obscur personatge del món dels negocis a Madrid, la gent de províncies vàrem assolir una mena de confirmació que el nou rei podia estar tan ben relacionat amb els rics com hi estava son pare. D’aquest, en sabem que va saber fer-se tractar bé per empresaris espanyols i per monarquies petrolieres, que el varen agombolar amb tota casta de mostres de veneració sensiblement inabastables per al comú de la gent. Els borbons sempre s’han estimat molt ells mateixos, perquè cadascun d’ells és el familiar de més a prop que té. De la dinastia saudita, per exemple, no en poden tenir queixa –el ‘Fortuna’ primer n’és una bona mostra. I d’una partida d’empresaris illencs, tampoc. Els poderosos sempre volen el millor per a ells, i quan el corrent de solidaritat es produeix vers un rei, tenen, a més, la impressió que contribueixen a mantenir el règim. El rei és la clau de volta d’aquest règim, bé que ens ho ha fet saber Felip VI quan el règim s’ha endurit vergonyosament.

Era clar que l’amistat de Letizia Ortiz amb López Madrid, gendre de Villar Mir, era un bon indicador de les relacions de la parella reial amb el millor de cada casa de rics –per si fos el cas que no ho sabéssim. Res a dir, naturalment, cadascú es fa amb qui vol o pot fer-se. De manera que la bona connexió/amistat del rei Felip VI amb els membres de la corona saudita tampoc no ens ha de sorprendre, per més que Felip s’hagi omplert la boca de parlar d’imperi de la llei, de justícia, d’estat de dret, de drets humans i d’altres meravelles celestials. El rei espanyol no s’ha estat mai de mostrar la seva profunda relació amb la corona aràbiga, que es distingeix per haver dissenyat i per aplicar un dels règims més ignominiosos de la Terra. Si els saudites fossin pobres, Espanya els condemnaria intermitentment.

Però són rics. Així, els dos darrers monarques espanyols els han elogiat, alabat, afalagat fins a fer oi al rei Porc. Per tal rei entenc totes les persones a les quals se’ns fa vomitiu veure Felip VI fent la torniola al saudita per vendre-li armament –i engreixar alguns espanyols rics–, que pot ser emprat per devastar la vida humana al Iemen o ves a saber on els saudites voldran crear escenaris de mort.