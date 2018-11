L’home que va saber somiar

No sé si el temps que em queda de vida serà suficient per acabar d’acomiadar-me d’en Pere Serra. Ja fa mesos que hauria pogut començar a fer-ho, però no havia trobat el moment de dir-m’ho amb la claredat que exigia la seva salut.

Perdoni el lector que hagi començat parlant de mi, però no puc evitar escriure aquestes primeres apressades paraules sense situar-les en el context de la llarga relació que he mantingut amb en Pere Serra. Però, és clar, no seria apropiat parlar de l’amistat ni dels aspectes personals a què ha donat lloc aquesta relació. Em tempta més esbossar el seu perfil amb una primera nota: és un dels homes que han fet millor ús del seu poder per canviar la fesomia de Mallorca i per dotar-la d’unes eines culturals que ningú no s’havia atrevit a somiar.

Aquesta ha estat una de les seves qualitats prevalents: la capacitat de somiar i d’arriscar-se a traçar els límits del seu somni molt més enllà del que aconsellaven els hàbits del país. I, si és veritat que, amb els anys, els grans somnis poden esdevenir capricis, en el cas de Pere Serra seria més adequat parlar d’obstinació: només així es poden explicar iniciatives com la 'Gran Enciclopèdia de Mallorca', que va posar els fonaments d’una bona part del que s’ha pogut fer després en matèria d’estudi i de coneixement del país.

De ben segur, el lector trobarà en altres escrits la llista dels fruits d’una vida activa, incansable, alimentada per l’obsessió de deixar grans i petites coses que omplissin buits en el nostre petit univers insular –de deixar empremta. Així, podrà avaluar uns resultats que desarmen algunes llegendes urbanes, que qualsevol mallorquí que destaqui en un o altre vessant de la vida social, cultural, econòmica, política, etc., ja sap que haurà d’arrossegar. No crec que ningú cometi la ridiculesa de voler-lo presentar com un sant, perquè no ho era, però un mínim d’objectivitat induirà a valorar adequadament el que té Mallorca i que no tindria si Pere Serra s’hagués mogut amb el sol objectiu d’enriquir-se, com han fet la majoria de personatges que han parasitat i parasiten encara la seva illa.