On ja no voldríem viure

Tothom sap quins són els arguments i quin el seu grau de penetració en aquestes masses informes de les quals en deim joventut. Si no ens arromangam tots per rehabilitar el planeta, per a ells, els joves, arribaran temps que els vells no voldríem viure. Però aquesta previsió tan senzilla com versemblant no acaba d’amarar l’esperit dels joves del món, llevat d’algunes clapes ben localitzades -que no veuen gaire ben premiats els seus esforços. Per exemple, a Mallorca o a Eivissa, ja s’hauria d’haver elaborat un programa de 'desturistificació': per on es comença i fins on s’arriba, de manera que l’objectiu final a termini raonable sigui l’encaix del país en el somni dels primers pensadors del turisme, com el portentós Miquel dels Sants Oliver i els “ insensatos”. En lloc d’això, alguns empresaris i alguns governants han fet coses molt lletges –però molt– per avançar cap al que ja s’havia qualificat de turisme insostenible. Cap al suïcidi col·lectiu.

Per què els joves, amb les excepcions ja al·ludides, contribueixen per activa i per passiva a la devastació del món en el qual hauran de passar les seves velleses –o potser la maduresa i tot? Segurament creixen sota la influència d’un model de benestar sense reparar que s’ha assolit gràcies al maltractament del planeta, al desamor per la terra. Com han arribat on han arribat els grans magnats, aquests ídols que brillen enmig de la misèria universal o comarcal? I com hem sobreviscut la resta?

No ens podeu demanar, em deia un jove, que renunciem als vostres mètodes i ens conformem a perseguir per les vies més lentes unes formes de vida apagades, sense el renou i el color de la vostra joventut. També volem sentir, afegia, el vertigen amb què vàreu créixer vosaltres.

La resposta només la poden trobar en ells mateixos. Renunciar als somnis de neó i de consola tendrà moments de gran amargura. Nosaltres, els vells, tan sols hi podem contribuir fent més visibles la nostra indigència moral, els nostres errors i la fatuïtat dels valors que tenim per sagrats.