Qui té por de Bauzá

Xavier Pericay és un home de cultura que no se sent temptat per idees sobiranistes ni revolucionàries. Sembla que els catalans d’aquest tipus només són integrats pel “relat nacional” quan l’establiment nacional ja els considera ideològicament desactivats –en vida o 'post mortem'– per a la marxa general del país. Posem com a exemple Josep Pla o Gaziel, i ja ens haurem entès. O Joan Estelrich.

Per circumstàncies que desconec, Xavier Pericay va venir a parar a Mallorca i és diputat al Parlament per Ciutadans. Cal pensar que, com la de tants altres polítics, la seva vida ha passat per moments en què les conviccions personals han hagut de negociar amb les propostes del partit per no arribar a la confrontació. Això passa i continuarà passant mentre hi hagi humans amb personalitat autònoma i consciència més o menys ben formada.

Qui sap si Xavier Pericay ha viscut un episodi de negociació en saber que Rivera està més que decidit a fitxar Bauzá. Pericay no és d’esquerres, si vol dir alguna cosa ara mateix, però això, contra l’opinió de molts, no el converteix necessàriament ni en estúpid ni en canalla. És perfectament conscient del mal que l’expresident pot causar al partit i al país. Aprovi o no la política lingüística del Govern, no pot ignorar que una bona part de la societat no podria suportar un Bauzá novament implicat en la política illenca. Té el do d’espenyar coses i de causar danys “transversals”, que durant la seva presidència afectaren tothom, sense respectar professions, classes socials, edats, creences, filiacions polítiques...

Qui sap ara amb quina finalitat el tortuós Rivera vol incorporar Bauzá a Ciutadans. Pericay va fer públic des del principi que, si això ocorria, ell sobrava. L’actitud, des d’aquí, s’entén perfectament, però potser no tant des de fora. Sigui pel que sigui, el posicionament de Pericay s’ha suavitzat una mica: marca la retxa vermella en la presència de Bauzá a les nostres illes. Negociació? Tampoc seria tan interessant esbrinar-ho. Però que Rivera no hagi entès correctament el primer missatge de Pericay haurà afectat negativament la imatge de Ciutadans en el nostre petit país insular.