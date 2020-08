La reflexió de Felip VI

El senador autonòmic Vicenç Vidal deia l’altre dia a UH que Felip VI hauria de fer una reflexió i abdicar. És ben segur que són molts els que li donarien suport amb graus variats d’entusiasme. La presència de la Corona al capdamunt de l’ staff que maneja les coses públiques a Espanya ja no és percebuda com una necessitat fins i tot per una bona part dels que es manifesten fidels a la monarquia. Felip VI ja ha demostrat que no serveix ni per a “3 en 1”, des del moment que va voler desempernar la història de Catalunya amb amenaces i amb la porra –com a símbol i com a eina en mans de les forces de seguretat. Ara, deixant que el seu pare Joan Carles I s’amagui ves a saber on –i poc que m’importa– i mentre es dedica a ridícules operacions de rehabilitació de la pròpia imatge –jove, deslligat del passat llicenciós i malgastador del pare, ” preparao”, etc.–, no fa més que crear escenaris que intensifiquen la desafecció que crea i que no és permès d’avaluar.

Tot plegat és bo d’entendre, però aquesta espècie de fira amb capgrossos que és l’Estat s’entesta a mantenir la ficció d’un estat rigorós i respectable. Bé... Cada dia ho percep així més gent, vol dir això que cada dia n’hi ha més que desitjarien posar fi a aquesta farsa i començar des d’uns fonaments més sòlids l’aparell polític que es necessita per resoldre problemes i poder fer plans de futur que no facin riure la somera.

I és per això mateix, crec, que el senador Vidal pensa que Felip VI hauria de fer una reflexió i abdicar. No obstant això, a l’expressió d’aquest desig o voluntat hi ha un error de base que, humilment, voldria subratllar. Només des del poder absolut es pot marcar el resultat final d’una reflexió –o d’un debat, etc. Vidal no es creu dipositari d’aquest poder, sobra dir-ho, però ens en deixa una manifestació típica. Reflexionam per explorar un o altre estat de la qüestió i per rastrejar totes les possibilitats. Creu el senyor Vidal que si Felip VI reflexiona abdicarà? És d’esperar que la reflexió el duria per altres camins. Segurament pel mateix camí que ara transita. Perquè quina col·locació trobaria millor que la de ser rei?