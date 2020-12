Un vot al Senat no basta

Els pressupostos de l’Estat han lliscat pel Senat sense problemes. Això vol dir que el vot en contra del senador de MÉS, Vicenç Vidal, no ha suposat un obstacle considerable per al normal i pervers funcionament de les coses. Potser ni té la categoria de testimoni, més enllà del que recullin els paperots de la institució.

Tal vegada és hora de pensar en altres mètodes per assolir un tracte just per part de l’Estat, que durant més de sis decennis ha posat en perill la vida de la vaca que pastura aquí i es muny a altres terres. La vaca ha conegut temporades de baldor i altres de dejuni i abstinència. Quan les coses han anat bé, mans estranyes l’han munyida. Quan s’han complicat, els ramaders s’han posat rabiosos amb els governs regionals. L’estat de les autonomies és un gran invent per a l’Estat.

Sigui com sigui, és clar que un vot en contra no ens aportarà mai solucions als problemes que ens presenten, inalterables, els pressupostos generals. Els polítics illencs tenen l’obligació moral d’aconseguir que el govern de l’Estat ens pagui pel que ens deu. Pagam aquests polítics fins i tot quan acoten el cap davant del robatori i defensen l’estat de coses perquè l’opinió pública illenca no arribi a fer-se càrrec de la gravetat de la situació. La culpa és de la ciutadania, que no ha après a votar, direu, però la ciutadania potser no té tanta informació, tanta formació ni tant de temps per fer-se càrrec de la tasca més important i més urgent de la Comunitat. A més, ha delegat en els seus representants la solució dels problemes comunals.

El vot en contra, que hem d’agrair malgrat la seva reiterada ineficàcia, encara produeix més neguit quan genera la pròpia degradació: ço és, la demanda d’ajudes. És a dir, passam de l’exigència de justícia a demanar almoina. I no, no era això.

De manera que els millors cervells del país s’haurien de posar en marxa per descobrir un camí de cap a un tracte fiscal acceptable. La democràcia, la Constitució i els codis de dret deuen contenir algun racó obscur des del qual es pugui assaltar per combatre la injustícia. Si aquest país vol guanyar una mica de futur, s’hi haurà de jugar més que un vot al Senat.