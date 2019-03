Mirant el futur amb esperança

Que n’és de transcendent celebrar amb naturalitat, fins amb rutina, l’aniversari de l’aprovació de la Constitució del nostre Principat d’Andorra! Va ser un impuls molt gran per al país i ens va assentar amb decisió i responsabilitat entre les nacions democràtiques del món. És el text legal on es plasmen els principis fonamentals sobre els quals descansa l’organització del país, els límits i les facultats de l'Estat, així com els deures i drets dels individus i les institucions. El 14 de març indica i recorda els valors més fonamentals que ens han permès arribar on som: un Estat sobirà i un Estat de Dret, però també Estat de pau i de savis equilibris, defensor dels drets humans i exemple de pervivència al llarg dels segles, sabent mantenir-se Andorra prudent i indemne enmig de moltes vicissituds.



La nostres Constitució és exponent d’un gran moment d’”encontre”, de trobament, entre poble i coprínceps, comuns i Govern, institucions i ciutadans, nacionals i estrangers legalment residents, sobirania pròpia i obertura a les altres nacions, encontre fecund de drets i de deures per part de tots. Aquell gran pacte social ha de continuar inspirant-nos avui, ja que fixa i promou els drets de tots els andorrans. La Constitució de 1993 sempre ens ha de recordar el que units som capaços de ser i de fer. “Virtus, Unita, Fortior”. Fonamentats en la confiança i la unitat podrem afrontar tots els reptes que el futur ens obri, i continuarem aportant la nostra singularitat com a poble al costat i col·laborant amb les altres nacions de la terra.



En aquest any 2019 celebrem el 600 aniversari del Consell de la Terra, antecessor de l’actual Consell General, gràcies al decret concedit pel Bisbe d’Urgell Francesc de Tovia l’11 de febrer de 1419, i ratificat mesos més tard pel Comte de Foix Joan I amb la finalitat que els andorrans poguessin elegir alguns representants que tinguessin cura dels assumptes de les Valls. Aquesta institució fou llavor de l’actual Consell General i és exemple històric d’una incipient democràcia que culminaria sis segles més tard en l’actual òrgan legislatiu. Fa 600 anys naixia formalment el Consell de la Terra, òrgan representatiu que, amb les modificacions introduïdes al llarg del temps, ha perviscut fins als nostres dies. A partir de la creació del consell executiu, el Consell General, hereu del Consell de la Terra medieval, esdevé l’òrgan legislatiu del Principat d’Andorra, funció que és confirmada posteriorment, l’any 1993, amb l’aprovació de la Constitució.



Aviat els andorrans elegirem un nou Consell General, del qual n’emergirà un nou Govern del país. Jo prego perquè siguin eleccions respectuoses amb la voluntat popular, que pugui expressar-se sense manipulacions, amb programes i amb veritat, amb bons polítics, que mitjançant el diàleg i els acords puguin tirar el país endavant, amb responsabilitat, progrés i justícia. Andorra i els andorrans ens mereixem poder mirar el futur amb esperança!



A la Jornada Mundial de la Pau del proppassat 1 de gener, en un missatge amb el lema “La bona política està al servei de la pau”, el papa Francesc recordava que “cada renovació de les funcions electives, cada cita electoral, cada etapa de la vida pública és una oportunitat per a tornar a la font i als punts de referència que inspiren la justícia i el dret. Estem convençuts que la bona política està al servei de la pau; respecta i promou els drets humans fonamentals, que són igualment deures recíprocs, de manera que es creï entre les generacions presents i les futures un vincle de confiança i gratitud”. Així ho desitjo jo per al nostre estimat Principat d’Andorra!

Joiosa festa de la Constitució!