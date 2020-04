Els famosos descobreixen els seus fills

Mentre durant l’era del confinament la majoria de les persones segueixen tenint la mateixa vida d’obligacions i renúncies que abans però entre quatre parets, a d’altres l’existència els ha fet un gir copernicà. De volar d’un cantó a l’altre del planeta en business i allotjar-se en els millors hotels, ara es troben que la seva plenipotència made in capitalisme s’ha vist retallada per unes noves normes globals per a les quals no existeixen salconduits de classe. S’han acabat els rodatges i les gales arreu del planeta, ara els ha tocat tornar a casa i descobrir que la vida familiar filovirtual que tenien no és tan senzilla des de la presencialitat, per més que la casa on passa sigui més aviat un palau que una casa.

Dic tot això arran d’algunes entrevistes que els famosos comencen a concedir per seguir facturant i per seguir mantenint la fama que després els donarà nous papers en pel·lícules o justificarà els seus elevats honoraris en determinades campanyes publicitàries. De totes aquestes entrevistes, una de molt reveladora l’ha protagonitzat Chris Hemsworth, que semblava que parlés amb un molt bon amic després d’un mes de no poder parlar amb ningú, de tan sincer com se’l veia. L’ha concedit via telemàtica a Jimmy Kimmel, amb qui ha lamentat les dures hores que li toca passar amb els fills que té a mitges amb Elsa Pataky: India, Tristan i Sasha.

L’artista, que s’entén per les seves paraules que no tenia gaire clar de què anava això de la criança, explica a Kimmel que estar confinat amb els seus fills mentre els intenta educar li està costant bastant. “Ho estic intentant, encara que estic fallant estrepitosament. Són com, ja m’entens, quatre o cinc hores de negociació i suborns”, ironitza abans de confessar que ha descobert -a banda dels seus fills...- que li “encanta tallar la gespa” perquè “té alguna cosa bastant terapèutica”. Potser, per als sensegespa -una classe social a què no sabia que pertanyo- de Barcelona, l’ajuntament de la ciutat o el Barça poden començar un pla contra l’exclusió deixant-nos anar a tallar gespa dels parcs i jardins o del Camp Nou, almenys un cop, per saber què se sent. “Cap adult sense gespa”, seria l’eslògan.

Per cert, que el bo d’en Hemsworth tampoc ha deixat en bon lloc la seva dona. En la mateixa entrevista ha dit que, quan els van confinar -viuen a Austràlia, on la clausura és molt més relaxada que aquí-, Pataky va comprar quinze paquets de paper higiènic, en comptes dels quinze rotllos que volia comprar. “Llavors, sense voler, ja estàvem proveïts”, bromeja l’actor, que amb l’anècdota en el fons el que està confessant és que han donat festa al servei i que aquella compra era la primera que la seva esposa feia en la seva vida. Perquè -tret que als antípodes sigui tot molt diferent- diria que a les webs no venen els rotllos de paper de WC d’un en un.

En fi, quina pena que no tinguin un reality, sense nannies i sense criats. M’encanten els problemes del primeríssim Primer Món que tenen. Espero que Kimmel, astut, vegi el filó i entrevisti Thor cada dia. Li podria dedicar una secció que es digués Autosuficiència.

Desamor exprés

També està tenint problemes primermundistes la mare de Neymar, Nadine Gonçalves, que, a banda de la llibertat de circulació, en plena pandèmia també ha perdut l’amor. La mare del futbolista ha fet fora de casa el seu toy boy abans que s’aixequi el confinament brasiler perquè hauria descobert que el noi té un cor prou gran per enamorar-se tant d’homes com de dones. Això que, en principi, podria ser considerat una virtut, ja que implica una gran capacitat d’estimar -en tota la dimensió de la paraula...- resulta que a la mare del davanter no li ha fet cap gràcia. Almenys això és el que expliquen mitjans brasilers com Extra i Lance, que afegeixen que aquest acomiadament exprés ha tingut lloc només 13 dies després que ella el presentés en societat a través d’Instagram.

El que sembla que subjau en aquesta història és que la primera vegada que aquest noi 30 anys més jove que ella exercia de bisexual era aquesta, ja que en els 13 dies que van transcórrer des que el va ensenyar fins que se’n va desfer els citats mitjans només han destapat històries d’ell -que ara és model però que va ser futbolista de la Primera Regional a Extremadura, per cert...- amb homes. Un molt reconegut influencer, un famós assessor de moda i, fins i tot, una parella d’empresaris amb els quals va fer vida a tres són el currículum amorós que ha transcendit de Tiago Ramos, el noi en qüestió, al qual la premsa ja havia batejat amb el nom d’O Padrasto tot i tenir sis anys menys que Neymar. Quina llàstima que una dona que s’atreveix a viure la seva vida sentimental amb tanta llibertat hagi tingut tan mala sort, i que tota la premsa masclista que se’n burla ara estigui mirant-s’ho amb aquella autocomplaença tan odiosa de “Què es pensava, aquesta?”

I, per últim, només un apunt sobre la confessió que ha fet Naomi Campbell aquesta setmanasobre la seva alimentació : només menja una vegada al dia i cada setmana en fa un o dos de dejuni. Crec que ser estrictament informatiu en temes com aquest és donar-li carta de normalitat a una cosa que no ho és. Perquè és un esperpent que per poder treballar de model als 49 anys hagis de deixar de menjar. A més, que ella ho expliqui com un mèrit és un altre esperpent, però que la premsa ho expliqui com si fos una manera més de viure tan bona com qualsevol altra cau encara més avall de l’esperpent. Sobretot si ho llegim mig minut després de llegir que pel coronavirus hi ha gent que no es pot pagar ni un entrepà.