El paperot de Jorge Lorenzo

Fa escassament un any Jorge Lorenzo era presentat com a nou pilot de Ducati a so de bombo i platerets. El mallorquí deixava Yamaha per començar una nova etapa a la marca italiana. Es convertia en el pilot més ben pagat de la graella, amb un sou que arribava als 15 milions anuals, segons diversos mitjans.

Però les coses no han anat com volia. Víctima d’un debut horrible amb Ducati, el que havia de ser el cap de files de l’equip acabarà la temporada fent de gregari perquè Dovizioso pugui guanyar el Mundial. Tota una paradoxa.

El cert és que les opcions de Dovizioso són minses, ja que Marc Márquez en té prou amb una victòria o amb un segon lloc per ser matemàticament campió, independentment del que faci el seu rival. Aquí és on entra en joc Jorge Lorenzo, que mirarà d’aprofitar que les Ducati s’adapten al circuit de Sepang per pujar al podi. El mallorquí, de fet, sap internament que tindrà una oportunitat d’or per guanyar una cursa i evitar així tancar l’any del debut sense cap victòria. I és aquí on apareixen les ordres d’equip, ja que en l’hipotètic cas que Dovizioso i Lorenzo lluitin per la victòria, la marca italiana té clar qui ha de creuar primer la línia de meta.

“D’ordres d’equip ja n’hi va haver a Austràlia, aquí se sap tot”, deia Márquez a la sala de premsa de Sepang. El líder del campionat es referia, per exemple, a les facilitats que va posar Lorenzo perquè Dovizioso l’avancés en l’anterior Gran Premi. “Per ajudar Dovi he d’estar enganxat a ell i molt a prop del Marc. Del contrari, poc o res podrem fer”, reconeixia el propi Lorenzo.

Definitivament, ha sigut un mal any per al mallorquí, que només ha pogut pujar dues vegades al podi, curiosament en els Grans Premis disputats a Jerez i a l’Aragó, en què va acabar tercer. Però els resultats que realment li han fet mal han sigut les cinc curses en què ni tan sols ha acabat entre els deu primers (Qatar, Holanda, Alemanya, República Txeca i Austràlia), a banda de les caigudes a l’Argentina i San Marino. Unes dades que contrasten amb els números brillants de Dovizioso, que ha pujat set vegades al podi, i en cinc d’elles com a vencedor.

“Necessitaré més temps per adaptar-me a la moto del que esperava”, reconeixia Lorenzo a principi de temporada, després dels primers tests amb la seva nova escuderia. No li faltava raó. Els 236 punts que suma Dovi contrasten amb els 117 de Lorenzo, menys de la meitat. De fet, només en dues de les setze curses disputades aquesta temporada, aquelles en què va acabar al podi, el mallorquí ha superat el seu company d’equip a la pista.

Ducati, comprensiva amb la situació, va dir que tindrien “tota la paciència que calgués” amb Lorenzo. La fàbrica italiana es referia fa unes setmanes a un projecte “a llarg termini” i reconeixia que la moto “no s’adapta encara” a les característiques del mallorquí. Només el temps els podrà donar la raó.