Autopistes cap a la glòria

Com que m'agrada gaudir de la capacitat d'innovació per la qual les Balears són conegudes i respectades, em vaig apressar a fer ús del nou enllaç de Lloseta amb l'autopista d'Inca. Hi vaig anar el mateix dia que es va inaugurar, perquè feia temps que esperava amb impaciència el moment de poder admirar aquest nou referent de l'enginyeria i l'arquitectura. Vaig trobar que era un enllaç d'autopista bellíssim, com tots els nusos viaris, desdoblaments, vials de servei i altres obres modèliques que es fan a casa nostra (molt principalment a Mallorca) amb la finalitat no tan sols d'ordenar i pacificar el trànsit de vehicles, sinó també d'embellir el paisatge. És cert que la natura va ser generosa amb les nostres illes i que els va donar una fesomia mediterrània ben característica, però nosaltres els mallorquins no escatimam esforços per enriquir la bellesa natural amb la bellesa creada per la mà de l'home. Aquesta obra mestra de Lloseta no tan sols descongestiona de trànsit la carretera de Binissalem i, en general, tota la comarca del Raiguer, sinó que constitueix un nou atractiu que, sens dubte, atraurà turisme cultural i ajudarà a desestacionalitzar els fluxos de la nostra economia. Diguin el que diguin els ecologistes i quatre radicals que se'n van del cap, els mallorquins som admirats i aplaudits arreu d'Europa –i del món– per la nostra imaginativa manera de conciliar una indústria turística de la màxima qualitat amb un respecte escrupolós pel medi ambient. Cada any, amb el bon temps, es desplacen fins aquí milions de persones que visiten bocabadades les nostres autovies i autopistes, els nostres ponts i ramals, les nostres vies secundàries i les principals, i se'n tornen a casa seva explicant meravelles de la qualitat del nostre asfalt i l'excel·lència del nostre formigó, materials que els nostres estimats turistes encara no estan avesats a veure a casa seva. Les Balears, amb Mallorca al capdavant, fa temps que ens hem situat a l'avantguarda: n'hi ha prou de constatar que fa temps que els experts van haver d'inventar una paraula a posta, 'balearització', per designar i descriure la revolució que protagonitzam, liderats pels nostres benevolents empresaris hotelers, immobiliaris, constructors i touroperadors. Mai no trobarem la manera d'acabar de doblegar-nos davant seu per agrair-los tot el que fan per la ciutadania.

Sense desmerèixer l'enllaç de Lloseta amb l'autopista, hem d'esperar que l'admiració internacional es multipliqui en inaugurar-se el nou tram d'autopista entre Llucmajor i Campos, fruit dels projectes visionaris d'algunes ments avançades: com la d'en Sebastià Sagreras Peixet, per exemple, o la de l'expresident del Consell Miquel Ensenyat, que per fi deixarà de sentir damunt les seves espatlles el pes dels morts en accident a l'antiga carretera de Campos. Hem mencionat ara dos homes preclars, dedicats a la política per pura vocació de servei a la comunitat. Dos exemples vivents del talent que sorgeix en una societat envejada també pels seus resultats educatius, reflectits any rere any als informes especialitzats. Unes illes on s'aplaudeix, a peu d'autocar, l'arribada d'uns turistes de 300 euros la setmana: direu que no és molt, però ja és aproximadament la meitat del sou d'un mes de cadascun dels empleats que hi són enviats a aplaudir. I això que també tenim els preus de l'habitatge i de la cistella de la compra més alts de tot Espanya. I un dels percentatges més alts de vot de l'extrema dreta i... Ah, que totes aquestes coses no tenen cap relació entre elles? Idò res, ja ho deixam aquí.