Onada de cunyats

El vicepresident i CEO de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer fill, s'ha dedicat aquesta setmana a escriure uns tuits d'allò més eloqüents. “Esperamos una renovación de los ERTE's (sic) rápida y satisfactoria para evitar la destrucción de empleo, que sería devastadora en el sector turístico”. “Esperamos?” Què tal una intensa campanya per animar al retorn dels doblers evadits a paradisos fiscals (no ho dic per Meliá, naturalment), que podrien ser molt útils en una situació com aquesta? La ruïna dels països comença pel frau fiscal de les seves grans fortunes. També reclamava, el magnat dels hotels, “un gran Plan Nacional de Vacunación. Sin políticos. Con excelencia. Con responsabilidad”. En democràcia, i encara més si volem responsabilitat i excel·lència, no es fan les coses “sin políticos”, això era en temps de la dictadura. En un altre tuit, Gabriel Escarrer tronava: “¡España debería vacunar 300.000 personas al día para lograr una mínima normalidad en verano! Pedimos un Plan Nacional de Vacunación y un 'pacto social' público privado (sic) para compartirlo, con un protocolo y recursos compartidos”. Deixant de banda les deficiències de redacció, tenim el to del senyor de la finca que exigeix que li vacunin el bestiar de pressa. Les vacunes (la del covid-19, i històricament totes les que han anat erradicant o pal·liant malalties que abans van ser mortals) salven vides, no models de negoci. Aquests, quan s'esgoten, s'han esgotat. No degué anar a classe, el senyor Escarrer, el dia que explicaven això a ESADE.

Les Balears s'enfronten a una crisi econòmica molt greu, això és completament cert, i gran part de la responsabilitat de trobar-nos on ens trobam és de certs hotelers (tampoc ho dic per Meliá, Déu me'n guard) avesats a practicar el parasitisme d'alt estànding: esprémer els treballadors, fer xantatge als polítics (quan no poden comprar-los) i no aportar res. Si de veres volen fer alguna cosa, podrien fer costat al Govern balear per exigir a l'Estat que deixi de maltractar les Balears, tant en la fiscalitat com en les inversions i, ara, en la distribució de les vacunes.

La vacunació i els efectes econòmics de la pandèmia han desfermat una onada de cunyats que pontifiquen amb molta gesticulació sobre qüestions que desconeixen absolutament, tant a les xarxes com fora d'elles. La vacunació és una política europea, i per les explicacions que se n'han donat, amb la incorporació de les vacunes de Moderna i Astra Zeneca a la de Pfizer, a finals d'aquest mes o començaments del següent, hauria d'assolir el seu ritme idoni (el ritme de vacunació és una qüestió que afecta tota la Unió Europea, no només les Balears ni Espanya). Pel que fa a la crisi econòmica, i a la incertesa causada per les mesures que pren el Govern balear per fer-hi front, naturalment que és del tot legítim manifestar-se i protestar en contra. No tots els manifestants de dimarts eren imitadors dels trumpistes, ni de bon tros. Molts eren propietaris o treballadors honests i amb tot el motiu del món per estar preocupats i emprenyats. Però quan un es manifesta, ha d'anar alerta a no assistir a una concentració que no ha estat autoritzada per motius sanitaris, convocada per un individu que diu que s'ha deixat “la pistola a casa” com a garantia i farcida de seguidors ultres del Mallorca i altres elements de l'extrema dreta, afavorits com sempre per la inacció de la policia. Sortirem molt millor d'aquesta si ho fem en democràcia, i “en democràcia” significa evitar manifestar-se en companyies indesitjables.