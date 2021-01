Adele signa un acord de divorci amb el seu exmarit, Simon Konecki

La cantant Adele i el seu exmarit, Simon Konecki, han arribat a un acord de divorci dos anys després d'anunciar la seva separació. Segons avança Us Weekly, la britànica i el filantrop nord-americà han presentat els papers a la cort de Los Angeles, però encara estan a l'espera de la signatura del jutge. L'acord, del qual no s'han donat detalls econòmics per desig de la cantant, servirà per repartir la fortuna de l'exparella, de més de 160 milions d'euros.

Per altra banda, diversos mitjans nord-americans indiquen que Adele i Konecki es repartiran les propietats que tenen en comú i compartiran la custodia del seu únic fill en comú, Angelo, que té vuit anys. Quan van anunciar la seva separació, l'abril del 2019, la parella ja va deixar clar que la seva prioritat era el seu fill. "Estan compromesos a criar el seu fill junts amb amor. Com sempre, demanen privacitat", van dir en el seu moment els seus representants.

Des que es van separar s'ha especulat amb la possibilitat que Adele hagués començat una nova relació amb el raper Skepta, però ella no ho ha confirmat mai. Pel que fa a la seva carrera musical, Adele ha estat treballant amb nou material i ha avançat que podria treure nou disc al llarg del 2021.