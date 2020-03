Albert de Mònaco dona positiu per coronavirus

Albert II de Mònaco, membre del Comitè Olímpic Internacional (COI), ha donat positiu en el test del coronavirus que es va fer a principis d'aquesta setmana, segons ha informat aquest dijous el seu gabinet, que ha afegit que el seu estat no és preocupant i segueix treballant. Es tracta del primer cap d'estat que es veu afectat pel coronavirus, però "el seu estat de salut no presenta cap preocupació", ha assenyalat el seu gabinet en un comunicat recollit per Efe.

El príncep sobirà "està controlat de prop pel seu metge i per especialistes del Centre Hospitalari Princess Grace", han afegit. El palau monegasc destaca que Albert II, de 62 anys, "segueix treballant des de l'oficina de les seves dependències privades" i està en contacte permanent amb els membres del seu gabinet, amb els del govern i amb els seus col·laboradors més estrets.

El príncep ha fet una crida a la població perquè respecti les mesures de confinament i limiti els contactes amb altres persones al mínim, i ha recalcat que l'únic que permetrà frenar la propagació del coronavirus és un compliment "rigorós" d'aquestes regles. Al Principat s'han donat fins ara deu casos de coronavirus, inclòs el seu, afegeixen fonts governamentals.

Entre aquests hi ha el del ministre d'Estat, Serge Telle, confinat al seu domicili i amb un estat de salut que les informacions oficials qualifiquen de no preocupant. Per evitar els contagis, l'executiu ha informat aquesta setmana que des d'aquest dimecres i fins al 31 de març es prohibien els desplaçaments al país excepte per motius laborals, sanitaris, alimentaris i, amb excepcions, familiars i esportius.

Com en altres països, les autoritats locals també han recomanat a la gent mesures estrictes d'higiene, com rentar-se les mans amb freqüència, guardar una distància de seguretat de com a mínim un metre i mig, i evitar les reunions. Per limitar l'impacte econòmic d'aquesta crisi sanitària, l'executiu monegasc va anunciar dilluns una partida de 50 milions d'euros per ajudar les empreses i evitar possibles fallides.