L'actriu Allison Mack es declara culpable en el cas de la secta sexual NXIVM

L'actriu de la sèrie de televisió 'Smallville', Allison Mack, es va declarar dilluns culpable de crim organitzat en el cas de la secta NXIVM, els dirigents de la qual estan acusats de tràfic sexual. Segons han informat diversos mitjans locals, Mack va admetre la culpabilitat de dos càrrecs de crim organitzat i de conspiració per crim organitzat, però encara tenen pendents altres acusacions de tràfic sexual, usurpació d'identitat i blanqueig de diners.

"He arribat a la conclusió que he d'assumir tota la responsabilitat sobre la meva conducta i és per això que em declaro culpable avui", va dir l'actriu, tal com recull Efe del mitjà 'Hollywoodlife'. Mack també va demanar perdó a la seva família i a totes aquelles persones que va ferir per la seva "adherència equivocada als ensenyaments de Keith Raniere", líder de la secta. Segons la fiscalia, l'actriu va rebre beneficis financers, entre d'altres, del dirigent de la secta a canvi de reclutar esclaves sexuals per a ell.

El 13 de març passat, la presidenta de NXIVM, Nancy Salzman, també es va declarar culpable de conspiració per crim organitzat, de conspiració per al robatori d'identitat i d'alteració de documentació en un cas civil contra l'organització. La fiscalia va demanar entre 33 i 41 mesos de presó al jutge per Nancy Salzman.

Segons l'acusació, NXIVM forma part d'un entramat piramidal format per diverses entitats i creat i dirigit pel principal acusat, Keith Raniere, que es va envoltar d'un petit cercle de persones de la seva confiança entre les que hi havia Salzman i Mack, que té entre els seus papers més destacats el de 'Smallville', sèrie que narrava la vida de Superman d'adolescent. Entre els crims de què se'ls acusa hi ha el "robatori d'identitat, extorsió, treballs forçats, tràfic sexual, blanqueig de diners, frau i obstrucció a la justícia".

Raniere exigia al seu cercle pròxim una lleialtat absoluta. Altres acusats són Clare Bronfman –una de les hereves del conglomerat de licors abans conegut com Seagram's–, Kathy Russel, que actuava de comptable, i la filla de Salzman, Lauren Salzman. Raniere, de 57 anys, portava dues dècades impulsant suposats programes d'autoajuda sota l'empresa NXIVM, de la qual era fundador i que tenia centres operatius als Estats Units, Mèxic, Canadà i diversos països de Sud-amèrica.

Segons la fiscalia, NXIVM, establerta al nord de l'estat de Nova York, seguia un esquema d'estafa piramidal en el qual s'obligava els assistents a rebre classes addicionals a un preu més alt i a portar-hi altres persones per "ascendir" de rang i obtenir privilegis. Raniere va ser arrestat el 27 de març en una luxosa mansió a Mèxic, on va fugir l'any passat després que 'The New York Times' revelés les històries de dones que havien aconseguit deixar el grup, que es calcula que va arribar a unes 16.000 persones.