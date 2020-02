Amaia Romero passeja nou amor per Madrid

La cantant Amaia Romero fa temps que va apostar per la discreció per evitar que els mitjans se centressin més en la seva vida sentimental que no pas en la professional. Tot i així, les seves relacions amoroses continuen interessant les publicacions del cor. La revista Pronto ha publicat la primera foto que confirma la relació de la guanydora d’ OT 2017 amb el cantant Álex de Lucas, membre de The Parrots i amic íntim dels Javis, que van ser professors d’Amaia a l’acadèmia de TVE. A la imatge es pot veure la parella fent-se un petó en un carrer de Madrid. Fins ara, Romero havia estat relacionada amb Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, i amb Alfred García, el seu excompany a OT.

Tot i que es tracta de la primera foto en actitud afectuosa, els rumors sobre la relació feia temps que corrien. Van assistir plegats a la cerimònia dels Goya, en què ella va homenatjar Pepa Flores.